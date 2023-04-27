Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl son dakika? Aydemir Akbaş kimdir? Kansere yakalanmıştı...

Akbaş daha önce de "Dört tane kemoterapi geçireceğim. Şu an gidişat iyi, doktorlar memnunlar. Aşağı yukarı ben de memnunum. Sadece biraz kilo verdim. Onu da halledeceğiz. Ben alışığım, bu benim ikinci kanserim. Ben inatçıyım" şeklinde konuşmuştu.