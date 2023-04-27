27 Nisan 2023, Perşembe
Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl son dakika? Aydemir Akbaş kimdir? Kansere yakalanmıştı...
Kolpaçino'nun Sabri'si Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması geldi. Açıklamanın ardından " Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl?" sorusu sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme getirildi. Akbaş'ın son sağlık durumu hakkında bilgi geldi. Peki, Kansere yakalanan Aydemir Akbaş kimdir, durumu nasıl? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 09:32
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