Ankara’da konser vurgunu! İtirafçı belediye çalışanı konuştu: Mansur Yavaş’ın onayı olmadan yapılamaz

MEVZUATA AYKIRIYDI

Sabah'ın haberine göre 2023'ün sonuna kadar konser teknik malzeme kurulum ücretinin piyasa fiyatının kendisinin de görevli olduğu teknik personele sorulduğunu aktaran itirafçı Osman Cem Taşbaş, "Bizim yaptığımız fiyat araştırmalarına rağmen Hacı Ali Bozkurt hangi organizasyon firması ile çalışacağına kendisi karar verirdi. Biz kendisine çalışmış olduğu organizasyon firmasının çok yüksek bedel istediğini, piyasada da çok daha uyguna yapacak firmaların olduğunu söylememize rağmen kendisi yine istediği firmalarla çalıştı. Hacı Ali Bozkurt anlaşmış olduğu, Enfest, Festiva, Evren, Universe isimli firmanın sahipleri Selahattin Çelikkaya ve Onur Evren ile konser düzenlenmeye karar verilmeden önce bir araya geldi. Bozkurt ihale mevzuatına aykırı olduğu halde 22/b maddesinden hizmet alımı yaptı. Kendisine yapılan bu doğrudan temin yani 22/b maddesinin usule aykırı olduğu söylendiği halde kendisi ısrarla bu şekilde hizmet alımı yapmaya devam etti. Konser düzlenecek olan özel günlerde sanatçılar 5-6 ay öncesinden belirlendi. Sanatçı belirlemeleri ve planlanan konser önce özel kalem müdürü olan Nevzat Uzunoğlu'na iletilir, daha sonra konser planlaması Mansur Yavaş'a iletilir. Mansur Yavaş'ın onayı olmadan bu konserler kesinlikle yapılmazdı" dedi.