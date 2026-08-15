Dijital dünyada çocuklara kalkan: Sosyal medya devlerine mahkeme yolu açılıyor!

Dijital dünyada çocukları hedef alan sapkınlıklar, tacizciler ve siber zorbalık tehlikesine karşı Türkiye dev bir adım atmaya hazırlanıyor. 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalar ve ailelerin küresel devlere karşı açabileceği bireysel davaları içeren yeni düzenleme, dijital platformlarda "dokunulmazlık" dönemini sona erdiriyor. Eylül ayında yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme ile artık hiçbir mağduriyet sessiz kalmayacak, küresel şirketler her ihlal için yargı önünde hesap verecek.

Dijital dünya çocuklar için her geçen gün daha büyük bir risk alanına dönüşüyor. Zararlı içerikler, siber zorbalık, yanlış bilgi, çocuk tacizcileri ve çeşitli istismar biçimleri ailelerin karşı karşıya kaldığı tehlikeleri büyütürken, Türkiye'de çocukları korumaya yönelik yeni bir düzenleme için düğmeye basıldı.

DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ SAVUNMASIZLIK SON BULUYOR Dijital dünyada çocukları bekleyen tehlikeler ve bu konuda atılan adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilişim Uzmanı, "Dijital platformlar çocukları ve gençleri zararlı içeriklere, siber zorbalığa, yanlış bilgiye karşı karşıya savunmasız bırakıyor. Eylül ayında yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme 15 yaş altındaki çocuklara, gençlere yaşlarına uygun hizmet verilmesi, aldatıcı reklamlara karşı koruma sağlanması gibi önemli güvenceler getiriyor" ifadelerini kullandı. DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUK KALKANI! SOSYAL MEDYA DEVLERİNE DAVA YOLU AÇILIYOR

KÜRESEL ŞİRKETLERE DAVA YOLU AÇILIYOR Yeni düzenleme ile birlikte sosyal medya devleri için mahkeme kapılarının sonuna kadar açılması hedefleniyor. Evladı mağdur edilen ailelerin artık küresel şirketlere karşı yargı yoluna başvurabileceğini belirten Bilişim Uzmanı, "Platformlar artık nasıl olsa kimse dava açmaz rahatlığıyla hareket edemez. Çünkü her ihlal ayrı bir dava konusu olabilir" sözleriyle şirketlerin üzerindeki denetim baskısının artacağını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'ya karşı açılan binlerce davanın ve kesilen yüz milyonlarca dolarlık cezaların bir benzerinin Türkiye'de de caydırıcı bir güç oluşturması bekleniyor.

YAŞ SINIRLAMASI VE GÜVENLİ İÇERİK DÖNEMİ Türkiye'de hazırlanan ve odağında çocukların yer aldığı düzenleme kapsamında, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilmesi, 16-18 yaş arasındakiler için ise yaşa uygun içerik ve oyunlara erişim sağlanması planlanıyor. Eylül ayından itibaren ailelere bireysel dava açma hakkı tanınacağını hatırlatan Bilişim Uzmanı, "Özellikle çocukların zarar gördüğü iddialarıyla açılan davalar kamuoyunda çok hızlı yayılır. Benzer davalar çoğaldıkça 'Bu platform güvenli değil' algısı oluşabilir. Bu da şirketler için en az para cezası kadar ciddi bir kayıptır" diyerek şirketlerin itibar kaybı riskine dikkat çekti.