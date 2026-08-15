CANLI YAYIN

Dijital dünyada çocuklara kalkan: Sosyal medya devlerine mahkeme yolu açılıyor!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Dijital dünyada çocukları hedef alan sapkınlıklar, tacizciler ve siber zorbalık tehlikesine karşı Türkiye dev bir adım atmaya hazırlanıyor. 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalar ve ailelerin küresel devlere karşı açabileceği bireysel davaları içeren yeni düzenleme, dijital platformlarda "dokunulmazlık" dönemini sona erdiriyor. Eylül ayında yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme ile artık hiçbir mağduriyet sessiz kalmayacak, küresel şirketler her ihlal için yargı önünde hesap verecek.

Dijital dünyada çocuklara kalkan: Sosyal medya devlerine mahkeme yolu açılıyor! 1

Dijital dünya çocuklar için her geçen gün daha büyük bir risk alanına dönüşüyor. Zararlı içerikler, siber zorbalık, yanlış bilgi, çocuk tacizcileri ve çeşitli istismar biçimleri ailelerin karşı karşıya kaldığı tehlikeleri büyütürken, Türkiye'de çocukları korumaya yönelik yeni bir düzenleme için düğmeye basıldı.

Dijital dünyada çocuklara kalkan: Sosyal medya devlerine mahkeme yolu açılıyor! 2

DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ SAVUNMASIZLIK SON BULUYOR

Dijital dünyada çocukları bekleyen tehlikeler ve bu konuda atılan adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilişim Uzmanı, "Dijital platformlar çocukları ve gençleri zararlı içeriklere, siber zorbalığa, yanlış bilgiye karşı karşıya savunmasız bırakıyor. Eylül ayında yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme 15 yaş altındaki çocuklara, gençlere yaşlarına uygun hizmet verilmesi, aldatıcı reklamlara karşı koruma sağlanması gibi önemli güvenceler getiriyor" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUK KALKANI! SOSYAL MEDYA DEVLERİNE DAVA YOLU AÇILIYOR
Dijital dünyada çocuklara kalkan: Sosyal medya devlerine mahkeme yolu açılıyor! 3

KÜRESEL ŞİRKETLERE DAVA YOLU AÇILIYOR

Yeni düzenleme ile birlikte sosyal medya devleri için mahkeme kapılarının sonuna kadar açılması hedefleniyor. Evladı mağdur edilen ailelerin artık küresel şirketlere karşı yargı yoluna başvurabileceğini belirten Bilişim Uzmanı, "Platformlar artık nasıl olsa kimse dava açmaz rahatlığıyla hareket edemez. Çünkü her ihlal ayrı bir dava konusu olabilir" sözleriyle şirketlerin üzerindeki denetim baskısının artacağını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'ya karşı açılan binlerce davanın ve kesilen yüz milyonlarca dolarlık cezaların bir benzerinin Türkiye'de de caydırıcı bir güç oluşturması bekleniyor.

Dijital dünyada çocuklara kalkan: Sosyal medya devlerine mahkeme yolu açılıyor! 4

YAŞ SINIRLAMASI VE GÜVENLİ İÇERİK DÖNEMİ

Türkiye'de hazırlanan ve odağında çocukların yer aldığı düzenleme kapsamında, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilmesi, 16-18 yaş arasındakiler için ise yaşa uygun içerik ve oyunlara erişim sağlanması planlanıyor. Eylül ayından itibaren ailelere bireysel dava açma hakkı tanınacağını hatırlatan Bilişim Uzmanı, "Özellikle çocukların zarar gördüğü iddialarıyla açılan davalar kamuoyunda çok hızlı yayılır. Benzer davalar çoğaldıkça 'Bu platform güvenli değil' algısı oluşabilir. Bu da şirketler için en az para cezası kadar ciddi bir kayıptır" diyerek şirketlerin itibar kaybı riskine dikkat çekti.

Dijital dünyada çocuklara kalkan: Sosyal medya devlerine mahkeme yolu açılıyor! 5

"SADECE PLATFORMUZ" BAHANESİ ARTIK GEÇERSİZ

Platformların sorumluluk sınırlarının teknik denetim ve dijital delillerle belirleneceği yeni süreçte, şirketlerin "biz sadece aracıyız" savunması da geçerliliğini yitiriyor. Düzenlemenin getireceği teknik zorunluluklara değinen Bilişim Uzmanı, "Bu yeni düzenlemeyle platformlar artık 'Biz sadece platformuz' diyemeyecek. Çocukları korumak için ciddi teknik sistemler kurmak zorundalar. 15 yaş altı çocuklar platformlara giremeyecek. Ayrıca ebeveynler artık daha güçlü olacaklar" şeklinde konuştu.

Dijital dünyada çocuklara kalkan: Sosyal medya devlerine mahkeme yolu açılıyor! 6

ZARARLI İÇERİKLERE ANINDA MÜDAHALE ZORUNLULUĞU

Yaş doğrulama sistemlerinden içerik denetimine kadar her adımın mercek altına alınacağı süreçte, platformların şikayetlere yaklaşımı da değişmek zorunda kalacak. Sürecin işleyişine dair kritik noktaları paylaşan Bilişim Uzmanı, "En kritik nokta ise platformlar artık görmezden gelemeyecek süreçleri. Zararlı bir içerik bildirildiğinde hızlıca kaldırmak zorundalar. Sıkılaştırmak, teknik değişiklikler gündeme gelecektir" açıklamasında bulundu.

Dijital dünyada çocuklara kalkan: Sosyal medya devlerine mahkeme yolu açılıyor! 7

AİLELER İÇİN HUKUKİ REHBER: DELİLLER NASIL TOPLANMALI?

Çocuğunun sosyal medya üzerinden mağdur edildiğini düşünen ailelerin izlemesi gereken yol haritası da netleşti. Hukuki süreçte elin güçlendirilmesi için yapılması gerekenleri sıralayan Bilişim Uzmanı, "Öncelikle çocuğun hangi içeriklerle karşılaştığı kayıt altına alınmalıdır. Zararlı video, mesaj veya paylaşımın ekran görüntüsü alınmalı, mümkünse ekran kaydı da yapılmalıdır. Çocukta meydana gelen değişimin belgelenmesi gerekir. Psikolog veya doktor raporları, uyku ve kaygı sorunlarına ilişkin kayıtlar bu noktada önemlidir" sözleriyle ailelere uyarılarda bulundu.

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi
Sonraki Galeri
Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin