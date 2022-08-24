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Haberler Galeri AKINCI TİHA 9 füzeyle birlikte havalandı! Yeni nesil savaşın konseptini Türkler yazıyor

AKINCI TİHA 9 füzeyle birlikte havalandı! Yeni nesil savaşın konseptini Türkler yazıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "3 adet AKINCI TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik" dedi. Bayraktar AKINCI TİHA, tam istasyon dolu şekilde, 9 silah istasyonu da dolu bir şekilde havalandı. AKINCI, TEBER-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu. Bahçeşehir Üniversitesi Abdullah Ağar, A Haber Yurt - İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak ve Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 14:39
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AKINCI TİHA 9 füzeyle birlikte havalandı! Yeni nesil savaşın konseptini Türkler yazıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, teslimatların devam ettiğini duyurduğu paylaşımında, "Teslimatlarımıza devam ediyoruz. 3 adet AKINCI TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerini kullandı.

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AKINCI TİHA 9 füzeyle birlikte havalandı! Yeni nesil savaşın konseptini Türkler yazıyor

Göklerdeki gururumuz BAYRAKTAR AKINCI TİHA, tam istasyon dolu şekilde, 9 silah istasyonu da dolu bir şekilde havalandı. Akıncı, TEBER-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu.

AKINCI TİHA 9 FÜZEYLE BİRLİKTE HAVALANDI! VİDEO

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AKINCI TİHA 9 füzeyle birlikte havalandı! Yeni nesil savaşın konseptini Türkler yazıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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AKINCI TİHA 9 füzeyle birlikte havalandı! Yeni nesil savaşın konseptini Türkler yazıyor

ÇOK BÜYÜK KAZANIMLAR

Bu harp silah araç ve gerecini bize kazandıran Bayraktar ailesini gerçekten kutlamak gerekiyor. Çünkü sadece terörle mücadele alanlarında değil prestij değerlerin, onur değerlerin ve jeopolitik değerlerin son derece önemli hassasiyetler ürettiği alanlarda da çok büyük kazanımlara sebebiyet verdi.

AKINCI TİHA 9 SİLAHIYLA HAVALANDI / VİDEO

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AKINCI TİHA 9 füzeyle birlikte havalandı! Yeni nesil savaşın konseptini Türkler yazıyor

YENİ NESİL SAVAŞIN KONSEPTİNİ TÜRKLER YAZIYOR

Hatta başka bir ifadesiyle yeni nesil savaşın kilometre taşlarını Türk ordusu bu SİHA ve diğer İHA'larla beraber döşemeye başladı. Tabiri caizse Türkler şu an yeni nesil savaşın hem felsefesini hem doktrinini hem konseptini yazan bir millet olarak kendisini gösterdi.