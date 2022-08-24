24 Ağustos 2022, Çarşamba
Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili tüm detaylar! 22 soru 22 cevap
Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Öğretmen kariyer basamakları kapsamında ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programı eylül ayında tamamlanacak. Öğretmenler başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavına katılacak. Peki, Kariyer basamakları sınavı zorunlu mudur? Öğretmenlik mesleği aynı zamanda bir uzmanlık mesleği midir?
Giriş Tarihi: 24.08.2022 13:46
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