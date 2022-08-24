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Haberler Galeri Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili tüm detaylar! 22 soru 22 cevap

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili tüm detaylar! 22 soru 22 cevap

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Öğretmen kariyer basamakları kapsamında ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programı eylül ayında tamamlanacak. Öğretmenler başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavına katılacak. Peki, Kariyer basamakları sınavı zorunlu mudur? Öğretmenlik mesleği aynı zamanda bir uzmanlık mesleği midir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2022 13:46
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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili tüm detaylar! 22 soru 22 cevap

Öğretmen kariyer basamakları kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimleri devam ediyor. Eğitimlerin tamamlanmasına kısa süre gözler sınav takvimine çevrildi. Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? sorusu öğretmenler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili tüm detaylar! 22 soru 22 cevap...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili tüm detaylar! 22 soru 22 cevap

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ, AYNI ZAMANDA BİR UZMANLIK MESLEĞİ MİDİR?

Öğretmenlik; devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili tüm detaylar! 22 soru 22 cevap

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI, ÖĞRETMENLİĞİ BİR UZMANLIK MESLEĞİ OLARAK KABUL EDİLİYORSA, NEDEN UZMANLIK SINAVI YAPILIYOR? ÖĞRETMENLİK, BİR UZMANLIK MESLEĞİ DEĞİLSE NEDEN HERKES ÖĞRETMEN OLAMIYOR?

Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı, öğretmenlerin öğretmenlik yeterliliğini ölçen bir sınav değil, kariyer basamakları eğitimini alan öğretmenlerin bu alanda aldıkları eğitimi ölçen bir mekanizmadır.

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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili tüm detaylar! 22 soru 22 cevap

KARİYER BASAMAKLARI SINAVI ZORUNLU MUDUR?

Bu bir kariyer sistemi olduğu için sınava katılma zorunluluğu yok.

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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili tüm detaylar! 22 soru 22 cevap

SINAVA GİRMEK İÇİN VİDEO İZLEMEK NEDEN ZORUNLU TUTULUYOR?

Öğretmenlik mesleki gelişim çalışmaları kapsamında uzman öğretmenlik için en az 180 saatlik, başöğretmenlik için ise en az 240 saatlik eğitim programını tamamlamaları gerekiyor. Bu eğitimler, uzaktan eğitim yöntemiyle verildiği için öğretmenlerin bu videoları izlemeleri gerekiyor.