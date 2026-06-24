Kadıköy'deki 141 milyonluk lüks araç vurgununda babadan dikkat çeken itiraf: "Tüm işlemleri oğlum yaptı"
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren bir oto galerideki 141 milyon lirayı aşan lüks araç vurgununa yönelik davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada firari sanık Şahin Çolak'ın babası Şerafettin Çolak'ın savunması dikkat çekti. Oğlunu işaret eden sanık, "Suçlamaların hiçbiri benim için geçerli değil. Oğluma vekaletname vermiştim. Tüm işlemleri oğlum yapardı" ifadelerini kullandı.
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren oto galerideki 141 milyon 255 bin liralık "dolandırıcılık" iddialarına yönelik aralarında iş yeri sahibi firari Şahin Çolak'ın da bulunduğu 4 sanığın "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.
OTO GALERİNİN SAHİBİ YURT DIŞINA KAÇTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşteri ve yatırımcıları dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen iş yeri sahibi Şahin Çolak'ın yakalanmasına yönelik 2 Ocak'ta Bağdat Caddesi'ndeki oto galeriye operasyon düzenlendi. Şahin Çolak'ın yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, babası Şerafettin Çolak, kardeşi Ümit Çolak ve galeride çalışan Şerif Yalçın Hünüloğlu gözaltına alındı. Oto galeride bulunan araçların bazıları sahiplerine teslim edilirken, diğer araçlar yediemin otoparkına götürüldü.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kadıköy'deki oto galeriye yönelik yürütülen "dolandırıcılık" soruşturması tamamlandı. İddianamede Şahin Çolak, Şerafettin Çolak ve Ümit Çolak'ın "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun ise "nitelikli dolandırıcılık" suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle cezalandırılması istendi.
VURGUNUN BOYUTU 141 MİLYON LİRAYI AŞTI
Başsavcılık, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 141 milyon 255 bin 440 liranın müsaderesini ve dosyada mali sorumlu olarak yer alan şirketlere kayyum atanmasına yönelik gerekli tedbirlerin uygulanmasını talep etti. Tutuklu sanık Şerif Yalçın Hünüloğlu ile tutuksuz sanıklar Şerafettin Çolak ve Ümit Çolak, İstanbul Anadolu Adliyesi 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıkların yanı sıra şikayetçi Cevher Torun ve taraf avukatları katıldı.
"TÜM İŞLEMLERİ OĞLUM YAPARDI"
Firari Şahin Çolak'ın babası tutuksuz sanık Şerafettin Çolak savunmasında, "Suçlamaların hiçbiri benim için geçerli değil. Galeri oğlum Şahin Çolak'a aittir. Galeride tek söz sahibi oğlumdur. Ben genellikle oğlumun galerisinde oturur vakit geçiririm. 10 sene kadar önce oğlum Şahin senin adına bir şirket kuralım, ticari amaçla faaliyet gösterecek dedi. Ben şirketi neden kendi adına değil de benim adıma kurduğunu bilmem. Ben STV şirketi ile ilgili herhangi bir işlem yapmış değilim. Oğluma vekaletname vermiştim. Tüm işlemleri oğlum yapardı. Diğer oğlum Ümit de yaklaşık 3 yıl önce Çayeli'nde çalışırken oğlum Şahin sana yeni bir dükkan açacağım gel orada dur dedi. Ümit'in de kendi başına karar alma yetkisi yoktu. Karar alma yetkisi Şahin'deydi. Şirket adına herhangi bir işlem yapmadığımdan şirketin para hareketleri konusunda da bilgim yoktur" dedi.