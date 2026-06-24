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Kadıköy'deki 141 milyonluk lüks araç vurgununda babadan dikkat çeken itiraf: "Tüm işlemleri oğlum yaptı"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren bir oto galerideki 141 milyon lirayı aşan lüks araç vurgununa yönelik davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada firari sanık Şahin Çolak'ın babası Şerafettin Çolak'ın savunması dikkat çekti. Oğlunu işaret eden sanık, "Suçlamaların hiçbiri benim için geçerli değil. Oğluma vekaletname vermiştim. Tüm işlemleri oğlum yapardı" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'deki 141 milyonluk lüks araç vurgununda babadan dikkat çeken itiraf: "Tüm işlemleri oğlum yaptı" 1

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren oto galerideki 141 milyon 255 bin liralık "dolandırıcılık" iddialarına yönelik aralarında iş yeri sahibi firari Şahin Çolak'ın da bulunduğu 4 sanığın "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Kadıköy'deki 141 milyonluk lüks araç vurgununda babadan dikkat çeken itiraf: "Tüm işlemleri oğlum yaptı" 2

OTO GALERİNİN SAHİBİ YURT DIŞINA KAÇTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşteri ve yatırımcıları dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen iş yeri sahibi Şahin Çolak'ın yakalanmasına yönelik 2 Ocak'ta Bağdat Caddesi'ndeki oto galeriye operasyon düzenlendi. Şahin Çolak'ın yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, babası Şerafettin Çolak, kardeşi Ümit Çolak ve galeride çalışan Şerif Yalçın Hünüloğlu gözaltına alındı. Oto galeride bulunan araçların bazıları sahiplerine teslim edilirken, diğer araçlar yediemin otoparkına götürüldü.

Kadıköy'deki 141 milyonluk lüks araç vurgununda babadan dikkat çeken itiraf: "Tüm işlemleri oğlum yaptı" 3

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kadıköy'deki oto galeriye yönelik yürütülen "dolandırıcılık" soruşturması tamamlandı. İddianamede Şahin Çolak, Şerafettin Çolak ve Ümit Çolak'ın "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun ise "nitelikli dolandırıcılık" suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle cezalandırılması istendi.

Kadıköy'deki 141 milyonluk lüks araç vurgununda babadan dikkat çeken itiraf: "Tüm işlemleri oğlum yaptı" 4

VURGUNUN BOYUTU 141 MİLYON LİRAYI AŞTI

Başsavcılık, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 141 milyon 255 bin 440 liranın müsaderesini ve dosyada mali sorumlu olarak yer alan şirketlere kayyum atanmasına yönelik gerekli tedbirlerin uygulanmasını talep etti. Tutuklu sanık Şerif Yalçın Hünüloğlu ile tutuksuz sanıklar Şerafettin Çolak ve Ümit Çolak, İstanbul Anadolu Adliyesi 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıkların yanı sıra şikayetçi Cevher Torun ve taraf avukatları katıldı.

Kadıköy'deki 141 milyonluk lüks araç vurgununda babadan dikkat çeken itiraf: "Tüm işlemleri oğlum yaptı" 5

"TÜM İŞLEMLERİ OĞLUM YAPARDI"

Firari Şahin Çolak'ın babası tutuksuz sanık Şerafettin Çolak savunmasında, "Suçlamaların hiçbiri benim için geçerli değil. Galeri oğlum Şahin Çolak'a aittir. Galeride tek söz sahibi oğlumdur. Ben genellikle oğlumun galerisinde oturur vakit geçiririm. 10 sene kadar önce oğlum Şahin senin adına bir şirket kuralım, ticari amaçla faaliyet gösterecek dedi. Ben şirketi neden kendi adına değil de benim adıma kurduğunu bilmem. Ben STV şirketi ile ilgili herhangi bir işlem yapmış değilim. Oğluma vekaletname vermiştim. Tüm işlemleri oğlum yapardı. Diğer oğlum Ümit de yaklaşık 3 yıl önce Çayeli'nde çalışırken oğlum Şahin sana yeni bir dükkan açacağım gel orada dur dedi. Ümit'in de kendi başına karar alma yetkisi yoktu. Karar alma yetkisi Şahin'deydi. Şirket adına herhangi bir işlem yapmadığımdan şirketin para hareketleri konusunda da bilgim yoktur" dedi.

Kadıköy'deki 141 milyonluk lüks araç vurgununda babadan dikkat çeken itiraf: "Tüm işlemleri oğlum yaptı" 6

"SATIŞ YAPAR KOMİSYONUMU ALIRDIM"

Tutuklu sanık Şerif Yalçın Hünüloğlu savunmasında, "Öncelikle soruşturma güveni kötüye kullanma suçundan başladı, ardından nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanmaya başlandı. Dosyada Adil Can ile tanıştırıp dolandırmaya yardımcı oluyormuşum gibi gösterildi. Ben Adil Can'ı tanımam. Bir şüphe uğruna 6 aydır cezaevindeyim. Ben 30 yıldır oto galeri işi yaptım sonrasında galerimi kapattım. Kendi müşteri portföyüm vardır. Herhangi bir araç bulduğumda Şahin aracılığıyla satış gerçekleştiğinde komisyonumu alırdım. Şahin'in galerisinde vakit geçirirdim ancak aramızda iş akdi yoktu. Yaptığımız işlerden komisyon alırdım" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'deki 141 milyonluk lüks araç vurgununda babadan dikkat çeken itiraf: "Tüm işlemleri oğlum yaptı" 7

"PATRON KARDEŞİM ŞAHİN'Dİ"

Tutuksuz sanık Ümit Çolak ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "2023 yılına kadar Rize'de maden mühendisi olarak çalışıyordum. Kardeşim Şahin kendisiyle çalışmamı teklif etti. Ben hem kendisine destek olmak hem de çocuklarımın iyi eğitim alacağını düşünerek İstanbul'a geldim. Ben sigortalı çalışandım. Satış gerçekleştiğinde para kardeşim Şahin'in hesabına yatırılırdı. Patron kardeşim Şahin'di. Herhangi bir müşteriyi dolandırmak adına hareket etmedim" dedi.

Kadıköy'deki 141 milyonluk lüks araç vurgununda babadan dikkat çeken itiraf: "Tüm işlemleri oğlum yaptı" 8

"BENTLEY ARAÇ BENDE AMA SATIŞINI ALAMADIM"

Müşteki Cevher Torun ise, "Benim Şahin Çolak'tan şikayetçiyim. Diğer sanıklardan şikayetçi değilim. Porsche ve Mercedes marka araçlarımı vererek Bentley marka aracı 45 milyon liraya satın aldım. Aracın üzerinde kredi borcu olduğunu, bunu kapattıktan sonra noter satışını alacağımı söyledi. Bentley araç bende ancak noter satışını alamadım. Bu nedenle mağdurum" diye konuştu.

Kadıköy'deki 141 milyonluk lüks araç vurgununda babadan dikkat çeken itiraf: "Tüm işlemleri oğlum yaptı" 9

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen tutuklu sanık Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca diğer müştekilerin zorla getirilmesine hükmederken, duruşmayı 25 Kasım tarihine erteledi.

Kadıköy'deki 141 milyonluk lüks araç vurgununda babadan dikkat çeken itiraf: "Tüm işlemleri oğlum yaptı" 10
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