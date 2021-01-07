MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, lise...

Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların açılma tarihi, vaka sayılarının düşmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından okulların açılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü biliniyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında belirli aralıklarda bilgilendirme açıklamalarında bulunuyor. Okulların yüz yüze eğitime başlaması için gündem veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, lise...