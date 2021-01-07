Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, lise... MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, lise...
Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde yeni tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında okulların açılma tarihi yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 15 Şubat tarihinde başlayacağını açıklamıştı. Veliler ve öğrenciler okulların açılma tarihinin değişip değişmeyeceğini araşt��rmaya başladı. İşte, okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, lise...
Giriş Tarihi: 07.01.2021 21:40
Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların açılma tarihi, vaka sayılarının düşmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından okulların açılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü biliniyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında belirli aralıklarda bilgilendirme açıklamalarında bulunuyor. Okulların yüz yüze eğitime başlaması için gündem veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, lise...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ DÖNEM OKULLAR AÇILACAK MI?
Öğrenci ve veliler şimdilerde MEB tarafından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Okulların yüz yüze eğitime geçişi ile ilgili olarak Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da açıklamalarda bulunmuş ve vakaların belli bir seviye altına inmesi halinde değerlendirmelerin yapılacağını ifade etmişti.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN SON DAKİKA YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulandı.
Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanmasının planlandığı aktarıldı.
Yazıda, yüz yüze eğitime başlayacak özel öğretim kurumlarında eğitim dönemi sonunda sınav yapılacağı, sertifika veren kurslarda ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına dikkat edileceği kaydedildi.
TELAFİ SINAVLARI 4 OCAK'TAN SONRA...
Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan açıklama geldi. Prof.Dr. İlhan yaptığı açıklamalarında; ölümcül seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucunun yeni yılda okulların yüz yüze eğitime başlamasında belirleyici faktörlerden biri olacağını bildirdi.