Son dakika: Tam 56 saat sürecek! 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Kimler muaf olacak?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 9-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlıyor. Tam 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi en çok merak edilenlerden biri de, kısıtlamada marketlerin çalışıp çalışmadığı oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Kimler muaf olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 11:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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