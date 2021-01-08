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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Tam 56 saat sürecek! 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Kimler muaf olacak? Son dakika: Tam 56 saat sürecek! 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Kimler muaf olacak? Son dakika... Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 9-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlıyor. Tam 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi en çok merak edilenlerden biri de, kısıtlamada marketlerin çalışıp çalışmadığı oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Kimler muaf olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 08.01.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 11:06
Son dakika... Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yeni yılın ilk hafta sonu kısıtlaması için hazırlıklar tamamlandı. İçişleri Bakanlığı, kısıtlamanın olduğu saatlerde açık olacak yerler listesini paylaştı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Kimler muaf olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?
8 Ocak Cuma saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
FIRIN AÇIK MI?
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.