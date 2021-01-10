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A Haber Belbuka Üs Bölgesinde! Kahraman komando 3 bin metrede intikalde

A Haber ekibi Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığında. Kato Jirka bölgesindeki üssün stratejik önemi ne? A Haber muhabiri Özkan Özcan üs bölgesinin stratejik özelliğini canlı yayında aktardı. Kahraman komando askerleri 3 bin metrede intikalde. İşte kahraman Mehmetçik...

A Haber
Giriş Tarihi: 10.01.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 14:22
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A Haber Belbuka Üs Bölgesinde! Kahraman komando 3 bin metrede intikalde

A Haber ekibi Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığında.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A Haber Belbuka Üs Bölgesinde! Kahraman komando 3 bin metrede intikalde

Kato Jirka bölgesindeki üssün stratejik önemi ne? A Haber muhabiri Özkan Özcan üs bölgesinin stratejik özelliğini canlı yayında aktardı.

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A Haber Belbuka Üs Bölgesinde! Kahraman komando 3 bin metrede intikalde

Kahraman komando askerleri 3 bin metrede intikalde.

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A Haber Belbuka Üs Bölgesinde! Kahraman komando 3 bin metrede intikalde

İşte kahraman Mehmetçik...

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A Haber Belbuka Üs Bölgesinde! Kahraman komando 3 bin metrede intikalde