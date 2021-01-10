Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 16 Ocak'ta yeniden açılıyor mu?

Kafeler, kahvehaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde vaka sayısındaki artışın önüne geçmek için uygulanan sokağa çıkma yasağı ve mekanların sadece paket servise geçmesine devam ediliyor. Bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 16 Ocak'ta yeniden açılıyor mu?