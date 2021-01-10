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10 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 16 Ocak'ta yeniden açılıyor mu? Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 16 Ocak'ta yeniden açılıyor mu?
Kafeler, kahvehaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde vaka sayısındaki artışın önüne geçmek için uygulanan sokağa çıkma yasağı ve mekanların sadece paket servise geçmesine devam ediliyor. Bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 16 Ocak'ta yeniden açılıyor mu?
Giriş Tarihi: 10.01.2021 16:47
Kafeler, kahvehaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 16 Ocak'ta yeniden açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla girdiğimiz dönemde koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının yanında, mekanlar paket servis ve gel al hizmeti vermeyi sürdürüyor. Hal böyle olunca vatandaşlar Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararları bekliyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında, kafe, kahvehane, lokanta, restoran ve halı sahaların ne zaman açılacağı sorusu yeniden gündeme geliyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 16 Ocak'ta yeniden açılıyor mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ayı itibariyle, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan açıklama gelmedi.
RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR OCAK'TA AÇILIYOR MU?
Son günlerde 15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri haberleri ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların ocak ayında açılmasına yönelik yeni bir karar alınmış değil.
Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;