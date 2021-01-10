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Üs bölgesine kamikaze drone ile koruma! A Haber görüntüledi! Mehmetçiğin gözü İHA ve SİHA’lar
A Haber ekibi Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi komutanlığında. A Haber muhabiri Özkan Özcan üs bölgesinin stratejik özelliğini aktardı. İşte kahraman Mehmetçik...
A Haber ekibi Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi komutanlığında. A Haber muhabiri Özkan Özcan üs bölgesinin stratejik özelliğini aktardı. İşte kahraman Mehmetçik...