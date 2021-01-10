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Üs bölgesine kamikaze drone ile koruma! A Haber görüntüledi! Mehmetçiğin gözü İHA ve SİHA’lar

A Haber
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Giriş: 10.01.2021 13:43
Güncelleme:10.01.2021 14:18
A Haber ekibi Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi komutanlığında. A Haber muhabiri Özkan Özcan üs bölgesinin stratejik özelliğini aktardı. İşte kahraman Mehmetçik...

A Haber ekibi Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi komutanlığında. A Haber muhabiri Özkan Özcan üs bölgesinin stratejik özelliğini aktardı. İşte kahraman Mehmetçik...

A Haber Belbuka Üs Bölgesinde! Kahraman komando 3 bin metrede intikalde A HABER BELBUKA ÜS BÖLGESİNDE! KAHRAMAN KOMANDO 3 BİN METREDE İNTİKALDE
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