19 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber Aşı Geliştirme Merkezi'nde! İşte ilk aşı denemesinin yapıldığı merkez

A Haber Aşı Geliştirme Merkezi'nde! İşte ilk aşı denemesinin yapıldığı merkez

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.11.2020 16:38
Güncelleme:19.11.2020 17:10
Türkiye, koronavirüs aşısı için dört koldan çalışıyor.  Erciyes Üniversitesi Aşı Geliştirme Merkezi'ndeki bilim insanları da gecesini gündüze kattı Faz1 çalışmalarına kadar gelindi. Kritik merkez kapılarını A Haber'e açtı. Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. İşte ilk aşı denemesinin yapıldığı merkez...

Yerli ve milli aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Covıd-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesi'nde kritik aşamaya gelindi.
Aşı geliştirme merkezi A Haber'e kapılarını açtı.

Sağlıklı gönüllüler üzerinde faz 1 denemelerine başlandı.

Tüm çalışmalar dünya sağlık örgütünün aşı geliştirme planlarına uygun olarak yürütülüyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A Haber Aşı Geliştirme Merkezi'nde!
A Haber Aşı Geliştirme Merkezi'nde!
Şehit babasından HDP'lilere tokat gibi sözler!
Şehit babasından HDP'lilere tokat gibi sözler!
Başkan Erdoğan Eyüpsultan'da!
Başkan Erdoğan Eyüpsultan'da!
Kayıp 1 yıl! İşte tarihi geçen görüntüler
Kayıp 1 yıl! İşte tarihi geçen görüntüler
Kılıçdaroğlu'nun 'aklamaya' çalıştığı HDP'lilerin skandal görüntüleri
Kılıçdaroğlu'nun 'aklamaya' çalıştığı HDP'lilerin skandal görüntüleri
Terör örgütündeki 'çözülme' telsiz konuşmalarında!
Terör örgütündeki 'çözülme' telsiz konuşmalarında!
Bakü'de sergilenecek
Bakü'de sergilenecek
'King' lakaplı organize uyuşturucu çetesi çökertildi
'King' lakaplı organize uyuşturucu çetesi çökertildi
Koronavirüsle mücadele kritik 15 gün
Koronavirüsle mücadele kritik 15 gün
1,5 milyon dolar sahte parayı...
1,5 milyon dolar sahte parayı...
Millet İttifakı'ndan 'federasyon anayasası' mı?
Millet İttifakı'ndan 'federasyon anayasası' mı?
Gizli Anayasa görüşmelerinin ses kayıtları elimde!
"Gizli Anayasa" görüşmelerinin ses kayıtları elimde!
Daha Fazla Video Göster