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A Haber Aşı Geliştirme Merkezi'nde! İşte ilk aşı denemesinin yapıldığı merkez
Türkiye, koronavirüs aşısı için dört koldan çalışıyor. Erciyes Üniversitesi Aşı Geliştirme Merkezi'ndeki bilim insanları da gecesini gündüze kattı Faz1 çalışmalarına kadar gelindi. Kritik merkez kapılarını A Haber'e açtı. Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. İşte ilk aşı denemesinin yapıldığı merkez...
Yerli ve milli aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Covıd-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesi'nde kritik aşamaya gelindi.
Yerli ve milli aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Covıd-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesi'nde kritik aşamaya gelindi.
Aşı geliştirme merkezi A Haber'e kapılarını açtı.
Sağlıklı gönüllüler üzerinde faz 1 denemelerine başlandı.
Tüm çalışmalar dünya sağlık örgütünün aşı geliştirme planlarına uygun olarak yürütülüyor.