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Haberler Galeri Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaş üstüne mi düşüyor? 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaş üstüne mi düşüyor? 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

65 yaş üstü, 20 yaş altı ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için yeni kısıtlama kararları alındı. Hafta sonu herkes için geçerli olacak sokağa çıkma yasağının 60 yaş üstü için geleceği iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Vatandaşlar konunun detaylarını araştırmaya başladı. İşte, sokağa çıkma yasağı 60 yaş üstüne mi düşüyor? 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 19.11.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 16:56
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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaş üstüne mi düşüyor? 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı 60 yaş üstüne mi düşüyor? 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu saat 10:00 ile 20:00 tarihleri arasında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli olmaya başladı. Sokağa çıkma yasağının 60 yaşa düşürüleceği iddiası sosyal medyada konuşulan konular arasında yer alıyor. İşte, sokağa çıkma yasağı 60 yaş üstüne mi düşüyor? 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaş üstüne mi düşüyor? 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 60 YAŞ ÜSTÜNE Mİ DÜŞÜYOR? 65 YAŞ ÜSTÜ, 20 YAŞ ALTI VE ÇOCUKLAR YASAK SAATLERİ

Sokağa çıkma yasağında yaş şartının 60 yaş üstüne düşürüldüğüne yönelik herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaş üstüne mi düşüyor? 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK OLACAK?

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaş üstüne mi düşüyor? 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

Oteller ve konaklama yerleri,

Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaş üstüne mi düşüyor? 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

Üretim ve imalat tesisleri,

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,