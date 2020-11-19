Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaş üstüne mi düşüyor? 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

65 yaş üstü, 20 yaş altı ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için yeni kısıtlama kararları alındı. Hafta sonu herkes için geçerli olacak sokağa çıkma yasağının 60 yaş üstü için geleceği iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Vatandaşlar konunun detaylarını araştırmaya başladı. İşte, sokağa çıkma yasağı 60 yaş üstüne mi düşüyor? 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?