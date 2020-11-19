Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni önlemlerin alınacağı Kabine toplantısında çıkan kararlar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kısıtlamaları ne zaman başlayacağı ise vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cuma günü saat 20:00'da tüm Türkiye'de başlayacak yeni kısıtlamalar için tüm detayları ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?