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Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

Yasaklar ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Hafta sonu saat 10:00 ile 20:00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları sorgulanan konular arasında bulunuyor. Cuma saat 20:00'dan itibaren başlayacak kısıtlamaların ne zaman ve hangi günler için uygulanacağı araştırılmaya başlandı. İşte, yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

Giriş Tarihi: 19.11.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 16:03
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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni önlemlerin alınacağı Kabine toplantısında çıkan kararlar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kısıtlamaları ne zaman başlayacağı ise vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cuma günü saat 20:00'da tüm Türkiye'de başlayacak yeni kısıtlamalar için tüm detayları ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

YENİ YASAKLAR BUGÜN BAŞLADI MI? KISITLAMALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs vaka sayılarında son dönemde ülkemizde görülen ciddi artışlardan kaynaklı olarak bilim kurulunun da önerisiyle yeni kısıtlamalar yarın belirlenen saat itibarıyla uygulamaya geçiyor. Kısıtlamalarla alakalı detaylar vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline gelirken İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede tüm detaylara yer verdi.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni kısıtlamalar 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak.

İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. İlk sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00'e kadar olacak.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından Bakanlığı koronavirüs salgını yeni tedoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

2020 yılı içerisinde tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.