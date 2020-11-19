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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
Yasaklar ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Hafta sonu saat 10:00 ile 20:00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları sorgulanan konular arasında bulunuyor. Cuma saat 20:00'dan itibaren başlayacak kısıtlamaların ne zaman ve hangi günler için uygulanacağı araştırılmaya başlandı. İşte, yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
Giriş Tarihi: 19.11.2020 15:53Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 16:03
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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?