5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi?

Torba yasa maddeleri hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. Emekli zammı, bayram ikramiyesi, geçici işçiye kadro gibi düzenlemeleri içeren 18 maddelik yeni torba yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Ekonomiye ilişkin pek çok düzenlemeyi içeren torba yasa maddeleri arasında EYT staj sigortası, 3600 günle kısmi emeklilik, sicil affı ve 500 gün prim eşitliğinin yer alıp almadığı merak ediliyor. Bu noktada vatandaşlar, "Torba yasa maddeleri neler ve hangi borçları kapsıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 torba yasa maddeleri ve içeriği...