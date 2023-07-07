07 Temmuz 2023, Cuma
1 ayda 56 kiloya düştü! 2 çocuk annesi Pelin Akil'e 6 kilo verdiren diyet listesi! Tek formülü...
2 çocuk annesi oyuncu Pelin Akil bu yöntemle tığ gibi inceldi. Anıl Altan ile mutlu bir evliliği olan Pelin Akil, sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Hamilelilik kilolarından kısa sürede kurtulan güzel oyuncunun zayıflama sırrı hayranları tarafından merak konusu oldu. Tek formülle zayıfladığını söyleyen Akil, 1 ayda doğumdan önceki kilosuna döndü. İşte, Pelin Akil'i 56 kiloya düşüren diyet listesi...
Giriş Tarihi: 07.07.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 16:31
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