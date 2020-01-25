Zorunlu DASK ile 240 bin TL ödeme ! Deprem sigortası ödemesi nasıl alınır? DASK başvurusu nasıl yapılır?

Deprem sigortası ile evler afetler ve afetlerde oluşacak olası zararlar için güvence altına alınıyor. Kredi ile alınan evlerde bankalar otomatik olarak DASK ücretini alıyor. Türkiye'de birçok ev deprem sigortası ile güvence altında. Ancak deprem sigorta süresi sona erip güncellemeyen birçok kişi de bulunuyor. Deprem sigortası ülkemizde oldukça önemli bir yere sahip. Olası yıkılma durumlarında 240 bin TL'ye varan poliçe destekleri sağlanıyor. Ödemeler imzalanan teminatlar ışığında yapılıyor. Elazığ'daki depremin ardından yıkılan binalarla birlikte DASK'ın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Peki, Deprem sigortası ödemesi nasıl alınır? DASK başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 13:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





