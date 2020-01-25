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Zorunlu DASK ile 240 bin TL ödeme ! Deprem sigortası ödemesi nasıl alınır? DASK başvurusu nasıl yapılır?

Deprem sigortası ile evler afetler ve afetlerde oluşacak olası zararlar için güvence altına alınıyor. Kredi ile alınan evlerde bankalar otomatik olarak DASK ücretini alıyor. Türkiye'de birçok ev deprem sigortası ile güvence altında. Ancak deprem sigorta süresi sona erip güncellemeyen birçok kişi de bulunuyor. Deprem sigortası ülkemizde oldukça önemli bir yere sahip. Olası yıkılma durumlarında 240 bin TL'ye varan poliçe destekleri sağlanıyor. Ödemeler imzalanan teminatlar ışığında yapılıyor. Elazığ'daki depremin ardından yıkılan binalarla birlikte DASK'ın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Peki, Deprem sigortası ödemesi nasıl alınır? DASK başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 13:13
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Zorunlu DASK ile 240 bin TL ödeme ! Deprem sigortası ödemesi nasıl alınır? DASK başvurusu nasıl yapılır?

Elazığ Sivrice'de dün akşam 20.55'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğu Anadolu Fay Hattı'nda oluşan deprem Malatya, Tunceli, Diyarbakır, Mardin gibi çevre illerde hissedildi. Deprem sonrası 22 kişi hayatını kaybederken, binin üzerinde yaralı var. Depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları ve vatandaşları kurtarma girişimleri sürüyor. Deprem sonrası tedirgin olan vatandaşlar, deprem çantası, fay hattı sorgulama, riskli yapı kontrolü, dayanıklı bina, deprem sigortası gibi aramalar yapıyor. Deprem sigortası araması bunların içinde öne çıkıyor. Zorunlu DASK ile 240 bin TL azami ödeme yapılabiliyor. Teminatlardaki rakamlar deprem ve afetler sonrası ödeniyor. Peki, deprem sigortası ödemesi nasıl alınır? DASK başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR? (HABER İÇİN TIKLAYINIZ)

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Zorunlu DASK ile 240 bin TL ödeme ! Deprem sigortası ödemesi nasıl alınır? DASK başvurusu nasıl yapılır?

DASK İLE NAKİT OLARAK ÖDEME YAPILIR

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

DEVLETTEN 25 BİN TL TAZMİNAT DESTEĞİ! (HABER İÇİN TIKLAYINIZ)

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Zorunlu DASK ile 240 bin TL ödeme ! Deprem sigortası ödemesi nasıl alınır? DASK başvurusu nasıl yapılır?

DASK HANGİ DURUMLARDA ÖDEME YAPAR?

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

Temeller
Ana duvarlar
Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
Bahçe duvarları
İstinat duvarları
Tavan ve tabanlar
Merdivenler
Asansörler
Sahanlıklar
Koridorlar
Çatılar
Bacalar
Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

RİSKLİ YAPI SORGULAMA NASIL YAPILIR? (HABER İÇİN TIKLAYINIZ)

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Zorunlu DASK ile 240 bin TL ödeme ! Deprem sigortası ödemesi nasıl alınır? DASK başvurusu nasıl yapılır?

DASK TEMİNATI KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR NELER?

Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

  • Enkaz kaldırma masrafları
  • Kar kaybı
  • İş durması
  • Kira mahrumiyeti
  • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
  • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
  • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
  • Tüm bedeni zararlar ve vefat
  • Manevi tazminat talepleri
  • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
  • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası'na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.

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Zorunlu DASK ile 240 bin TL ödeme ! Deprem sigortası ödemesi nasıl alınır? DASK başvurusu nasıl yapılır?

AZAMİ TEMİNAT BEDELİ 240 BİN TL

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.

"Deprem geçecek, hayat devam edecek…" diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 240 Bin TL'dir.