İŞKUR en az ilkokul mezunu 1400 temizlik işçisi alıyor! İşte temizlik personeli alım ilanları...

Türkiye İş Kurumu, yeni ilanlar yayınlayarak istihdama katkıda bulunuyor. 2019 yılında 1.5 milyon kişiye ekmek kapısını aralayan İŞKUR, bu yıl hedefi daha da yukarı çıkardı. İŞKUR istihdamı arttırmak için her gün ilanlarına bir yenisini ekliyor. İŞKUR ilanları içinde KPSS şartsız olanlar ve en az ilkokul mezunlarının başvurabildikleri ilgi görüyor. Temizlik personeli ilanları birçok kişinin aradığı işler arasında yer alıyor. Birçok özel şirket ve kamu kurumu en az ilkokul mezunu temizlik işçisi alıyor. İŞKUR 1400 temizlik personeli alımı için ilan yayınladı. Biz de sizler için İŞKUR temizlik personeli alım şartları ve ilanlarını derledik. İşte temizlik personeli alım ilanları...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 17:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





