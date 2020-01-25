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Deprem çantanızı hazır tutun! En iyi deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?
Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem çantasının nasıl hazırlanması gerektiği araştırılmaya başlandı. Deprem coğrafyasında bulunan ülkemizde her evde tazelenerek deprem çantası hazır tutulmalı. Deprem sırasında hayat kurtaran çantalar evdeki en uygun noktalara yerleştirilmesi gerekiyor. Deprem çantalarını bir kere hazırlamak da yeterli değil. İçine konulan malzemeleri sürekli güncel tutmak deprem sırasında hayat kurtarıyor. Deprem çantası gıda ve sıvı ihtiyacını birkaç gün sağlayabilecek şekilde hazırlanmalı. Peki, en iyi deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı? İşte deprem çantasında bulunması gereken malzemeler...
Giriş Tarihi: 25.01.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 12:36
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