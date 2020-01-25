25 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Deprem çantanızı hazır tutun! En iyi deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?

Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem çantasının nasıl hazırlanması gerektiği araştırılmaya başlandı. Deprem coğrafyasında bulunan ülkemizde her evde tazelenerek deprem çantası hazır tutulmalı. Deprem sırasında hayat kurtaran çantalar evdeki en uygun noktalara yerleştirilmesi gerekiyor. Deprem çantalarını bir kere hazırlamak da yeterli değil. İçine konulan malzemeleri sürekli güncel tutmak deprem sırasında hayat kurtarıyor. Deprem çantası gıda ve sıvı ihtiyacını birkaç gün sağlayabilecek şekilde hazırlanmalı. Peki, en iyi deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı? İşte deprem çantasında bulunması gereken malzemeler...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 12:36
  • 1
  • 9
Deprem çantanızı hazır tutun! En iyi deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantası, Elazığ'daki depremin ardından yeniden gündeme geldi. Uzmanlar her evde mutlaka kişi sayısı kadar deprem çantası bulunması gerektiğini ifade ediyor. Deprem çantaları kişilerin en kolay ulaşabileceği yerlerde olmalı. Ayrıca evde güvenli hayat üçgeni noktalarının da belirlenmesi gerekiyor. Peki, en iyi deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı? İşte deprem çantası hazırlamanın yolları...

Haberimizin sonunda görsel olarak da detayları bulabilirsiniz.

  • 2
  • 9
Deprem çantanızı hazır tutun! En iyi deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?

AFAD'DAN DEPREM ÇANTASI BİLGİLENDİRMESİ

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

  • 3
  • 9
Deprem çantanızı hazır tutun! En iyi deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?

Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.

  • 4
  • 9
Deprem çantanızı hazır tutun! En iyi deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?

Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.

  • 5
  • 9
Deprem çantanızı hazır tutun! En iyi deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).