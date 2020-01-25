Eviniz depreme dayanıklı mı? e-Devlet deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Depreme dayanıklı ev nasıl olur?
Elazığ'da dün akşam 20.55'te Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 5.4 büyüklükte dahil 100'ün üzerinde artçı sarsıntı oldu. Elazığ'daki büyük deprem komşu illerde de hissedildi. Depremin en şiddetli hissedildiği illerden biri Malatya oldu. Malatya'da 4 vatandaş hayatını kaybetti. Korkutan depremin ardından vatandaşlarda tedirginlik başladı. Özellikle fay hattı sorgulama yoğun şekilde yapılıyor. Deprem riski e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Eviniz depreme dayanıklı mı? e-Devlet deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Depreme dayanıklı ev nasıl olur? İşte merak edilen soruların yanıtları....
Giriş Tarihi: 25.01.2020 11:48Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 11:56