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Eviniz depreme dayanıklı mı? e-Devlet deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Depreme dayanıklı ev nasıl olur?

Elazığ'da dün akşam 20.55'te Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 5.4 büyüklükte dahil 100'ün üzerinde artçı sarsıntı oldu. Elazığ'daki büyük deprem komşu illerde de hissedildi. Depremin en şiddetli hissedildiği illerden biri Malatya oldu. Malatya'da 4 vatandaş hayatını kaybetti. Korkutan depremin ardından vatandaşlarda tedirginlik başladı. Özellikle fay hattı sorgulama yoğun şekilde yapılıyor. Deprem riski e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Eviniz depreme dayanıklı mı? e-Devlet deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Depreme dayanıklı ev nasıl olur? İşte merak edilen soruların yanıtları....

Giriş Tarihi: 25.01.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 11:56
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Eviniz depreme dayanıklı mı? e-Devlet deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Depreme dayanıklı ev nasıl olur?

Elazığ Sivrice merkezli deprem sonrası çalışmalar sürüyor. 6.8 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. Deprem sonrası 1030 kişi yaralandı, 21 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Dün akşamki depremle bir kez daha riskli yapılar gündeme geldi. Riskli yapılar depremlerde büyük tehlike yaşıyor. Vatandaşların aldıkları evleri mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Yeni beton sistemlerinin dayanıklı evler için büyük önemi var. Peki, Eviniz depreme dayanıklı mı? e-Devlet deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Depreme dayanıklı ev nasıl olur? İşte detaylar...

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Eviniz depreme dayanıklı mı? e-Devlet deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Depreme dayanıklı ev nasıl olur?

DEPREME DAYANIKLI EV NASIL OLUR?

Sağlam bir yapıda ikamet etmek, Türkiye'de her zaman karşılaşılabilecek deprem tehlikesine karşı daha güvenli ve huzurlu bir yaşam sağlıyor. Satılık daire veya kiralık daire ararken bu ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor.

Deprem tehlikesinin sürekli yaşanabileceği kentlerde depreme dayanıklı ev yapılarının sahip olması gereken özellikler arasında ilk aşamada bu maddeler yer alıyor.

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Eviniz depreme dayanıklı mı? e-Devlet deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Depreme dayanıklı ev nasıl olur?

Bir binanın depreme karşı dayanıklı konumda bulunması için öncelikle nem çekmemesi ve su gibi yıkıcı etkisi bulunan etmenlere karşı korunmuş olması gerekiyor. Bu işlem, yapılarda su yalıtımı sağlanması sayesinde elde ediliyor.

Bir ev incelenirken öncelikle dış yapısında sağlam bir görüntünün bulunması, çatlaklar ve geometrisi bozulmuş bölümler yer almaması depreme dayanıklı olduğuna dair ilk algının oluşmasını sağlıyor.

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Eviniz depreme dayanıklı mı? e-Devlet deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Depreme dayanıklı ev nasıl olur?

Yapının dış görünüş anlamında sağlam bir algı oluşturması kadar resmi olarak sağlamlığını ispat edebilmesi için dayanıklılık raporu sahibi olması da gerekiyor.

Yapı projelerinin mimarlar ve mühendisler eşliğinde profesyonel olarak hazırlanmış olması ve projelerin malzeme tercihleri ve yapı özelliklerine göre birebir olarak uygulanması da depreme karşı dayanıklılık oluşturuyor.

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Eviniz depreme dayanıklı mı? e-Devlet deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Depreme dayanıklı ev nasıl olur?

Depreme Dayanıklı Ev İçin Yasal Noktalar
Yapılarda depreme dayanıklı ev özelliğinin oluşturulması için nem yalıtımı, dayanıklılık raporu, sağlam dış görünüm ve proje esasları gibi önemli noktada bulunan yasal ayrıntılarda yer alıyor. Bu yasal ayrıntıların arasında;

Projenin uygulanması sırasında betonarme korozyonunu engelleyebilmek için ve yapının betonarme ömrünü uzatabilmek için su yalıtımı gerçekleştirilmesi deprem tehlikesi bulunan birçok kentte zorunlu olarak tutuluyor.