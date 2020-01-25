Eviniz depreme dayanıklı mı? e-Devlet deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Depreme dayanıklı ev nasıl olur?

Bir binanın depreme karşı dayanıklı konumda bulunması için öncelikle nem çekmemesi ve su gibi yıkıcı etkisi bulunan etmenlere karşı korunmuş olması gerekiyor. Bu işlem, yapılarda su yalıtımı sağlanması sayesinde elde ediliyor.

Bir ev incelenirken öncelikle dış yapısında sağlam bir görüntünün bulunması, çatlaklar ve geometrisi bozulmuş bölümler yer almaması depreme dayanıklı olduğuna dair ilk algının oluşmasını sağlıyor.