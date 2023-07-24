24 Temmuz 2023, Pazartesi
Yeni evleneceklere müjde! 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ! 2023 Evlilik kredisi nasıl çekilir, başvuru şartları neler?
Evlilik kredisi başvuru detayları! Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Devlet destekli evlilik kredisinin kaynağı kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası'ndan sağlanacak. Binlerce kişi başvurular hakkında detayları sorguluyor. Öte yandan bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilik kredisinin detaylarını açıklaması bekleniyor. İşte, 2 yıl geri ödemesiz yüzde sıfır faizli evlilik kredisi başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:44
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