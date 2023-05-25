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VATANDAŞLIK MAAŞI nedir? Vatandaşlık maaşı başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek? Aynı aileden kaç kişi faydalanacak?

"Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Aile Destek ödemelerinin Temmuz ayında sona ermesiyle birlikte hükümet tarafından bu kez de dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı verileceği öğrenildi. Detaylar merak konusu olurken, Bakan Derya Yanık, konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, Vatandaşlık maaşı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 25.05.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 16:13
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VATANDAŞLIK MAAŞI nedir? Vatandaşlık maaşı başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek? Aynı aileden kaç kişi faydalanacak?

"Vatandaşlık maaşı kimlerece verilecek, şartları neler?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşının detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı sonrası gelecek olan vatandaşlık maaşı şartları, başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki, vatandaşlık maaşı nasıl ve nereden alınır? İşte, konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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VATANDAŞLIK MAAŞI nedir? Vatandaşlık maaşı başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek? Aynı aileden kaç kişi faydalanacak?

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERİ KAPSIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni yaptığı açıklamalarla birlikte konu hakkında detaylar verdi. İşte açıklamalar:

"Türkiye Aile Destek Koruma Programı geçmişteki sosyal yardımdan mantığından sosyal yardım işleyişinden daha farklı. Biz sadece yoksulluk sınırını temel almadık. Sosyal refahın paylaşılmasını temel aldık. Vatandaşlık maaşı özelinde bütünleyici sosyal yardımları önemsiyoruz.

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VATANDAŞLIK MAAŞI nedir? Vatandaşlık maaşı başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek? Aynı aileden kaç kişi faydalanacak?

Kamunun yaptığı sosyal yardımların yaklaşık yüzde 82'sini benim bakanlığım yapıyor. Geriye kalan yüzde 18'de farklı kurumlar ve bakanlıklar üzerinden yürüyor. Bunlar çok parçalı, bunları bir araya toplayıp bütünlük sağladık. Bu işleyişi de kolaylaştıracak. Vatandaşlık maaşı buradan çıkan bir durumdur. Koruyucu-önleyici sosyal yardım mantığı çok önemli. Önümüzdeki süreçte bunu özellikle hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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VATANDAŞLIK MAAŞI nedir? Vatandaşlık maaşı başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek? Aynı aileden kaç kişi faydalanacak?

Aslında buna başladık ama gelişmeye devam edecek. Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz."

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VATANDAŞLIK MAAŞI nedir? Vatandaşlık maaşı başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek? Aynı aileden kaç kişi faydalanacak?

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde;