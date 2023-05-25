25 Mayıs 2023, Perşembe
VATANDAŞLIK MAAŞI nedir? Vatandaşlık maaşı başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek? Aynı aileden kaç kişi faydalanacak?
"Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Aile Destek ödemelerinin Temmuz ayında sona ermesiyle birlikte hükümet tarafından bu kez de dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı verileceği öğrenildi. Detaylar merak konusu olurken, Bakan Derya Yanık, konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, Vatandaşlık maaşı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 16:13
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