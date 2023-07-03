03 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl alınır? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? 2023 vatandaşlık maaşı miktarı, şartları...

Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl alınır? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? 2023 vatandaşlık maaşı miktarı, şartları...

"Vatandaşlık maaşı ne zaman, kimlere verilecek?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz aylarda ihtiyaç sahibi ailelere yönelik vatandaşlık maaşı uygulaması hakkında detayları açıklamıştı. Bu noktada binlerce kişi başvurular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, vatandaşlık maaşı nedir, ne kadar kaç TL? İşte gerekli şartları...

Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 15:21
  • 1
  • 11
Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl alınır? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? 2023 vatandaşlık maaşı miktarı, şartları...

"Vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından A Haber'de katıldığı programda konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı sonrası gelecek olan vatandaşlık maaşı şartları, başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, vatandaşlık maaşı şartları neler? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl alınır? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? 2023 vatandaşlık maaşı miktarı, şartları...

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları ile vatandaşlık maaşı başvuru tarihleri, şartları ve kapsamı araştırma konusu oldu. İşte 2023 vatandaşlık maaşı son durum...

  • 3
  • 11
Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl alınır? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? 2023 vatandaşlık maaşı miktarı, şartları...

VATANDAŞLIK MAAŞI MÜJDESİ!

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük." ifadelerini kullanmıştı.

  • 4
  • 11
Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl alınır? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? 2023 vatandaşlık maaşı miktarı, şartları...

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Yanık, " Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz. Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz. Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız." dedi.

  • 5
  • 11
Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl alınır? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? 2023 vatandaşlık maaşı miktarı, şartları...

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR ÖDENECEK?

Eski Bakan Derya Yanık, "Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz." açıklamasında bulundu.