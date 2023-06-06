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VATANDAŞLIK MAAŞI kimlere verilecek? 2023 vatandaşlık maaşı ne kadar, ne zaman ödenecek? Başvuru tarihi, şartları...
"Vatandaşlık maaşı ne zaman, kimlere verilecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşının detaylarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı sonrası gelecek olan vatandaşlık maaşı şartları, başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki, vatandaşlık maaşı nereden alınır? İşte, vatandaşlık maaşı hakkında merak edilenler...