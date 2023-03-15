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Haberler Galeri Torba yasa Bağkur affı kapsamda olacak mı? Torba yasada Bağkur tescil, 3600 kısmi emeklilik var mı?

Torba yasa Bağkur affı kapsamda olacak mı? Torba yasada Bağkur tescil, 3600 kısmi emeklilik var mı?

"Torba yasa Bağkur affı kapsamda olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vergi borç yapılandırmasına dair kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasalaştı. EYT düzenlemesi Meclis'te onaylanarak yasalaştı. Süreç sonrasında Bağkur tescil affı ve 3.600 günle kısmi emeklilik şartları merak ediliyor. Peki, torba yasa Bağkur affı kapsamda olacak mı? Torba yasada Bağkur tescil, 3600 kısmi emeklilik var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 13:33
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Torba yasa Bağkur affı kapsamda olacak mı? Torba yasada Bağkur tescil, 3600 kısmi emeklilik var mı?

"Torba yasa Bağkur affı kapsamda olacak mı? Torba yasada Bağkur tescil, 3600 kısmi emeklilik var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigorta primleri, GSS primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi gibi borçları kapsayan yapılandırma içerisinde diğer detayların yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, Torba yasa Bağkur affı kapsamda olacak mı? Torba yasada Bağkur tescil, 3600 kısmi emeklilik var mı?

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Torba yasa Bağkur affı kapsamda olacak mı? Torba yasada Bağkur tescil, 3600 kısmi emeklilik var mı?

VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet tarihinin kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, trafik cezaları, ehliyet affı, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçları yapılandırılacak.

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Torba yasa Bağkur affı kapsamda olacak mı? Torba yasada Bağkur tescil, 3600 kısmi emeklilik var mı?

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ve uygun şartlarda ödenebilmesine imkan sağlayan kanun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmanın detaylarını paylaşan Aydemir, ''Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, Trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi.'' dedi.

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Torba yasa Bağkur affı kapsamda olacak mı? Torba yasada Bağkur tescil, 3600 kısmi emeklilik var mı?

Bugüne kadar çıkarılan yapılandırma yasalarında borçların en fazla 36 aya kadar taksitlendirildiği bilgisini veren Aydemir, ''Bu Kanunda vade 4 yıla yani 48 aya çıkarılıyor. Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler. Bu son derece önemli ve borçlular lehine bir değişiklik. Yapılandırmada vadenin 48 ay'a uzaması ve 48 eşit taksite çıkması, bir takvim yılı içerisindeki taksit atlatma sayısını (ödememe) da, 2'den 3'e çıkarmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor.'' diye konuştu.

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Torba yasa Bağkur affı kapsamda olacak mı? Torba yasada Bağkur tescil, 3600 kısmi emeklilik var mı?

2 BİN LİRA ALTI BORÇLAR SİLİNECEK

2 bin TL altı olan borçların silineceği bilgisini veren Aydemir, ''Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek.'' dedi.