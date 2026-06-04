TOKİ'den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum teslimat için tarih verdi

Bakan Kurum aynı zamanda İstanbul için TOKİ tarafından kiralanacak konutlar hakkında açıklama yaptı. Kurum, " İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesinde ilk teslimleri eylül ayında vatandaşımıza yapacağız. Yani bu sene eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız " diye konuştu.

"Burada kriterler koyacağız. Alt gelir grubu olan ve sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjan ayıracağız. Evi kentsel dönüşüme giren ama ev bulamayan ve emeklilere de kontenjan ayıracağız. Piyasanın çok altında bu konutları kiraya vereceğiz. Vatandaşımız 3 yıl bu konutta oturabilecek ve 3 yıl sonra başka bir vatandaşımıza burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız. Amacımız kira fiyatlarını düşürmek."

DEPOZİTO TEŞVİK BEDELİ 1 TL OLACAK

Konuşmasında depozito teşfik bedeline de değinen Bakan Kurum, "Vatandaşımız depozito iade noktalarına veya depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar bunu da burada ilk defa açıklıyoruz. Daha önce pilot illerde bu tutar 25 kuruştu. 1 Temmuz itibarıyla ürün başına 1 TL alacaklar ve bu e-cüzdanlarına yüklenecek sonrasında da isterse bankalardan anlaşmalı bankalardan nakit çekebilecekler isterse yine anlaşmalı marketlerimizden o parasını harcayabilecek. 1 Temmuz itibariyle 81 ilde 973 ilçede bu uygulama başlayacak" dedi.

"KULLAN AT DEVRİ BİTTİ, AL KULLAN DÖNÜŞTÜR BAŞLADI"

Depozito sisteminin COP31 süreci öncesi örnek bir uygulama olarak hayata geçirileceğini belirten Bakan Kurum şöyle devam etti:

Artık 'al kullan at' devri bitti. Türkiye olarak sayın Cumhurbaşkanımız ve COP31 Başkanlığı ile birlikte tüm dünyaya bir mesaj veriyor, dolayısıyla biz mesajımızı en iyi uygulama örneklerini yaparak göstermek zorundayız. Yani bu kaynakların sonsuz olmadığı bakışıyla bilinciyle çalışmak zorundayız. 'Al kullan at' devri bitti. 'Al kullan dönüştür' başladı. Bunları artık dönüştüreceğiz ekonomiye bu ürünleri geri kazandıracağız.