TOKİ'den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum teslimat için tarih verdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin başlattığı yeni konut kampanyasını açıkladı. 64 ilde 20 bine yakın konutun TOKİ tarafından satışa çıkacağını duyuran Kurum, "Bu da orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Amaç kira fiyatlarını düşürmek" ifadelerini kullandı. İstanbul'da devam eden kiralık konut projesine de değinen Kurum, "Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesinde ilk teslimleri eylül ayında vatandaşımıza yapacağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'nda gerçekleştirdiği konuşmasında Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) yeni konut kampanyalarını duyurdu. Kurum, TOKİ'nin 5'i deprem bölgesini kapsayan İstanbul dahil 64 ilde açık satış kampanyası başlattığını belirtti.
"64 İLDE 20 BİN KONUT SATILACAK"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kampanyanın detaylarını açıkladı. Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkaracağız. Konutların çoğu bitti bitme aşamasına geldi" dedi.
PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 25 İNDİRİM İMKANI
Konutların orta gelirli vatandaşların ulaşabileceği 2+1 ve 3+1 şeklinde olacağını belirten Murat Kurum, "2.1 milyondan başlayan 18 ay taksit gibi 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim. Yüzde 50 peşin ödeyene yüzde 8 indirim yapıyoruz ve 72 ay vade yapıyoruz. Peşinatın yüzde 50'sini şimdi yarısını sonra öderse ona da 60 ay vade yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
64 ilde satılacak kontular için başvurular 15 Haziran'da başlayacak. Başvurular Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek.
Bakan Kurum başvuru şartlarını şu şekilde açıkladı:
"Başvuru için eş ve Eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor başvuru için. İstiyoruz ki ev sahipliği oranı artsın. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapılacak. 18 yaşını doldurmuş olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor."
KONUTLARIN İLLERE GÖRE SATIŞ FİYATALARI
Bakan Kurum, satışa çıkacak konutların il il fiyatlarına ilişkin örnekler de verdi. Kurum, "Ankara'da 2+1 konut 3.1 milyondan başlayan fiyatlarla 21.400 TL'den başlayan taksitle. Bursa'da 3+1 daireyi 3.9 milyon TL'ye sunacağız. Hatay'da 3.2 milyon TL konut 27 bin TL taksit" ifadelerini kullandı.