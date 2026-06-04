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TOKİ'den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum teslimat için tarih verdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin başlattığı yeni konut kampanyasını açıkladı. 64 ilde 20 bine yakın konutun TOKİ tarafından satışa çıkacağını duyuran Kurum, "Bu da orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Amaç kira fiyatlarını düşürmek" ifadelerini kullandı. İstanbul'da devam eden kiralık konut projesine de değinen Kurum, "Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesinde ilk teslimleri eylül ayında vatandaşımıza yapacağız" dedi.

TOKİ'den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum teslimat için tarih verdi 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'nda gerçekleştirdiği konuşmasında Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) yeni konut kampanyalarını duyurdu. Kurum, TOKİ'nin 5'i deprem bölgesini kapsayan İstanbul dahil 64 ilde açık satış kampanyası başlattığını belirtti.

64 İLDE 20 BİN TOKİ KONUTU SATIŞA ÇIKIYOR: PEŞİN ÖDEYENE %25 İNDİRİM
TOKİ'den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum teslimat için tarih verdi 2

"64 İLDE 20 BİN KONUT SATILACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kampanyanın detaylarını açıkladı. Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkaracağız. Konutların çoğu bitti bitme aşamasına geldi" dedi.

TOKİ'den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum teslimat için tarih verdi 3

PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 25 İNDİRİM İMKANI

Konutların orta gelirli vatandaşların ulaşabileceği 2+1 ve 3+1 şeklinde olacağını belirten Murat Kurum, "2.1 milyondan başlayan 18 ay taksit gibi 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim. Yüzde 50 peşin ödeyene yüzde 8 indirim yapıyoruz ve 72 ay vade yapıyoruz. Peşinatın yüzde 50'sini şimdi yarısını sonra öderse ona da 60 ay vade yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

TOKİ'den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum teslimat için tarih verdi 4

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

64 ilde satılacak kontular için başvurular 15 Haziran'da başlayacak. Başvurular Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek.

Bakan Kurum başvuru şartlarını şu şekilde açıkladı:

"Başvuru için eş ve Eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor başvuru için. İstiyoruz ki ev sahipliği oranı artsın. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapılacak. 18 yaşını doldurmuş olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor."

TOKİ'den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum teslimat için tarih verdi 5

KONUTLARIN İLLERE GÖRE SATIŞ FİYATALARI

Bakan Kurum, satışa çıkacak konutların il il fiyatlarına ilişkin örnekler de verdi. Kurum, "Ankara'da 2+1 konut 3.1 milyondan başlayan fiyatlarla 21.400 TL'den başlayan taksitle. Bursa'da 3+1 daireyi 3.9 milyon TL'ye sunacağız. Hatay'da 3.2 milyon TL konut 27 bin TL taksit" ifadelerini kullandı.

TOKİ'den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum teslimat için tarih verdi 6

"İSTANBUL'DA 15 BİN KONUT KİRALANACAK"

Bakan Kurum aynı zamanda İstanbul için TOKİ tarafından kiralanacak konutlar hakkında açıklama yaptı. Kurum, "İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesinde ilk teslimleri eylül ayında vatandaşımıza yapacağız. Yani bu sene eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız" diye konuştu.

TOKİ'den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum teslimat için tarih verdi 7

İSTANBUL 15 BİN KİRALIK KONUT İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NE?

İstanbul 15 bin kiralık konut için şartları açıklayan Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Burada kriterler koyacağız. Alt gelir grubu olan ve sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjan ayıracağız. Evi kentsel dönüşüme giren ama ev bulamayan ve emeklilere de kontenjan ayıracağız. Piyasanın çok altında bu konutları kiraya vereceğiz. Vatandaşımız 3 yıl bu konutta oturabilecek ve 3 yıl sonra başka bir vatandaşımıza burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız. Amacımız kira fiyatlarını düşürmek."

TOKİ'den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum teslimat için tarih verdi 8

DEPOZİTO TEŞVİK BEDELİ 1 TL OLACAK

Konuşmasında depozito teşfik bedeline de değinen Bakan Kurum, "Vatandaşımız depozito iade noktalarına veya depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar bunu da burada ilk defa açıklıyoruz. Daha önce pilot illerde bu tutar 25 kuruştu. 1 Temmuz itibarıyla ürün başına 1 TL alacaklar ve bu e-cüzdanlarına yüklenecek sonrasında da isterse bankalardan anlaşmalı bankalardan nakit çekebilecekler isterse yine anlaşmalı marketlerimizden o parasını harcayabilecek. 1 Temmuz itibariyle 81 ilde 973 ilçede bu uygulama başlayacak" dedi.

"KULLAN AT DEVRİ BİTTİ, AL KULLAN DÖNÜŞTÜR BAŞLADI"

Depozito sisteminin COP31 süreci öncesi örnek bir uygulama olarak hayata geçirileceğini belirten Bakan Kurum şöyle devam etti:

Artık 'al kullan at' devri bitti. Türkiye olarak sayın Cumhurbaşkanımız ve COP31 Başkanlığı ile birlikte tüm dünyaya bir mesaj veriyor, dolayısıyla biz mesajımızı en iyi uygulama örneklerini yaparak göstermek zorundayız. Yani bu kaynakların sonsuz olmadığı bakışıyla bilinciyle çalışmak zorundayız. 'Al kullan at' devri bitti. 'Al kullan dönüştür' başladı. Bunları artık dönüştüreceğiz ekonomiye bu ürünleri geri kazandıracağız.

TOKİ'den İstanbul dahil 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum teslimat için tarih verdi 9
38 ilde 506 iş yeri uygun taksitlerle satışta 38 İLDE 506 İŞ YERİ UYGUN TAKSİTLERLE SATIŞTA
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