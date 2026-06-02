Konuttan arsaya tarladan dükkana! İlk 5 ayda 1 milyonun üzerinde satış
Türkiye genelinde yılın ilk 5 ayında konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazları kapsayan gayrimenkul satışları 1 milyon sınırını aştı. Ocak-mayıs döneminde 1 milyon 29 bin 771 gayrimenkul el değiştirirken, tapu dairelerinde gerçekleştirilen işlem sayısı 7,8 milyona yaklaştı. Tapu harç geliri ise 87 milyar lirayı geçti.
Türkiye'de gayrimenkul piyasasında hareketlilik sürüyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 30 bin gayrimenkul satışı gerçekleştirildi. Konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazları kapsayan satışlar ocak-mayıs döneminde 1 milyon 29 bin 771'e ulaştı.
EN YÜKSEK SATIŞ NİSANDA GÖRÜLDÜ
Yılın ilk ayında 204 bin 884 gayrimenkul satılırken, şubat ayında bu sayı 222 bin 842 oldu. Martta 200 bin 529, nisanda 234 bin 468 satış gerçekleşti.
Mayıs ayında ise 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle 167 bin 48 satış kaydedildi. Böylece yılın en yüksek aylık satış rakamı nisan ayında görüldü.
SON 5 YILIN İLK 5 AYLIK SATIŞ VERİLERİ
Gayrimenkul satışları yılın ilk 5 ayında;
|Yıl
|Satış Adedi
|2026
|1.029.771
|2025
|1.196.100
|2024
|1.058.840
|2023
|1.161.159
|2022
|1.207.785
|2021
|918.918
olarak kayıtlara geçti.
TAPU DAİRELERİNDE 7,8 MİLYONA YAKIN İŞLEM
Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 7 milyon 786 bin 716 işlem gerçekleştirildi.
Bu işlemlerin:
- Yaklaşık 1 milyon 30 bini satış,
- 507 binden fazlası ipotek,
- Yaklaşık 163 bini intikal,
- 67 bine yakını düzeltme,
- 35,4 bini kamulaştırma,
- 22 bini ayırma,
- 16,1 bini bağış,
- 12,2 bini birleştirme,
- 9,1 bini taksim
işlemlerinden oluştu.
Diğer işlemlerin sayısı ise 5,9 milyona yaklaştı.
TAPU HARÇ GELİRİ 87 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri de dikkat çekici seviyeye ulaştı.
Yılın ilk 5 ayında tapu dairelerinde gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,5 artarak 87 milyar 112 milyon 415 bin liraya yükseldi.
Bu tutarın 82,7 milyar liralık bölümünü satış işlemlerinden elde edilen gelir oluşturdu.
5 AYLIK GAYRİMENKUL BİLANÇOSU
|Başlık
|Veri
|Toplam satış
|1.029.771
|Toplam tapu işlemi
|7.786.716
|En yüksek satışın görüldüğü ay
|Nisan (234.468)
|Mayıs satış adedi
|167.048
|Tapu harç geliri
|87,1 milyar TL
|Satış işlemlerinden elde edilen gelir
|82,7 milyar TL