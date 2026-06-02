Konuttan arsaya tarladan dükkana! İlk 5 ayda 1 milyonun üzerinde satış

Türkiye genelinde yılın ilk 5 ayında konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazları kapsayan gayrimenkul satışları 1 milyon sınırını aştı. Ocak-mayıs döneminde 1 milyon 29 bin 771 gayrimenkul el değiştirirken, tapu dairelerinde gerçekleştirilen işlem sayısı 7,8 milyona yaklaştı. Tapu harç geliri ise 87 milyar lirayı geçti.

Türkiye genelinde yılın ilk 5 ayında konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazları kapsayan gayrimenkul satışları 1 milyon sınırını aştı (Foto: AA) EN YÜKSEK SATIŞ NİSANDA GÖRÜLDÜ Yılın ilk ayında 204 bin 884 gayrimenkul satılırken, şubat ayında bu sayı 222 bin 842 oldu. Martta 200 bin 529, nisanda 234 bin 468 satış gerçekleşti. Mayıs ayında ise 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle 167 bin 48 satış kaydedildi. Böylece yılın en yüksek aylık satış rakamı nisan ayında görüldü. SON 5 YILIN İLK 5 AYLIK SATIŞ VERİLERİ Gayrimenkul satışları yılın ilk 5 ayında; Yıl Satış Adedi 2026 1.029.771 2025 1.196.100 2024 1.058.840 2023 1.161.159 2022 1.207.785 2021 918.918 olarak kayıtlara geçti.