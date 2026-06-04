CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz ayında yapılacak maaş artışına kilitlendi. Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran netleşecek. Peki temmuzda ve ocakta kim ne kadar artış alacak? En düşük maaşlar kaç lira olacak? İşte yeni hesap...

Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 1

Temmuz ayı yaklaştıkça emekliler ve memurlar için yılın ikinci maaş artış dönemi de geliyor demektir. Emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz aylarında maaş artışı alıyor. Bu artışı da enflasyon belirliyor. Bu hafta açıklanacak mayıs enflasyon ile temmuz zamları için de önemli bir rakam ortaya çıkacak.

Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 2

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, milyonların alacağı maaş artışları için yeni hesabı köşesine taşıdı. İşte detaylar...

Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 3

ARTIŞLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 4

ŞU ANA KADAR HANGİ ORAN ORTAYA ÇIKTI?

Ocak ayında yılın ilk artışı yapıldıktan sonra 4 ay geçti. Bu 4 ay sonunda oluşan enflasyon oranı yüzde 14.64 olarak belirlendi.

Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 5

4 AYLIK ORAN NE ANLAMA GELİYOR?

Yüzde 14.64 olan 4 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına direkt olarak yansıtılıyor. Memurlar ve memur emeklileri için ise fark oluşuyor. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin artışı da 3.28 puan farkla yüzde 10.51'e ulaştı.

Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 6

Memurlara ve memur emeklilerine temmuzda yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılırken, ocak ayında da yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 7'yi aşarsa fark verilecek.

Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 7

TEMMUZ ARTIŞI İÇİN BEKLENTİLER

  • Ocak-Nisan enflasyonu: % 14.64
  • Mayıs enflasyonu (tahmini): % 1.89
  • Haziran enflasyonu (tahmini): % 1.52
  • İlk 6 aylık enflasyon (tahmini): % 18.58
  • SSK ve Bağ-Kur'lu artış oranı: % 18.58
  • Memur ve emeklisi TÜFE farkı: 6.83 puan
  • Memur ve emeklisi artış oranı: % 14.31
  • SSK ve Bağ-Kur taban aylık: 23.716 TL
  • Memur maaşı / En az: 70.746 TL
  • Memur emeklisi aylığı / En az: 31.746 TL
Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 8

ŞİMDİ HANGİ VERİLER BEKLENİYOR?

4 aylık verilerin üzerine mayıs ve haziran enflasyonları gelecek. Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran ortaya çıkacak ve sadece bir veri kalacak.

Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 9

TAHMİNLER NEYİ GÖSTERİYOR?

Bu noktada iki ayrı tahmin ortaya çıktı. Merkez Bankası son enflasyon raporu ile yıl sonu tahminini güncelledi ve yüzde 26 olarak açıkladı. İkinci tahmin ise yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinden geldi. Buna göre ekonomistler mayıs enflasyonunu yüzde 1.89, haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti.

Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 10

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ

Temmuz 2026 Ocak 2027
SSK ve Bağ-Kur zammı % 17.38 % 7.34
Memur enflasyon farkı 5.75 puan 0.32 puan
Memur zammı % 13.15 % 5.33
SSK/Bağ-Kur taban aylık 23.476 TL 25.199 TL
Memur / En az 70.029 TL 73.761 TL
Memur emeklisi / En az 31.424 TL 33.099 TL
Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 11

MERKEZ'İN YIL SONU TAHMİNİNE GÖRE ARTIŞLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Merkez Bankası'nın Yüzde 26'lık yıl sonu tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.38 seviyesinde olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz artışını yüzde 17.38 olarak belirlerken, memurlar ve memur emeklileri de 5.75 puanlık enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında yüzde 13.15 artış alacak.

Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 12

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNE GÖRE HESAP NASIL OLUYOR?

Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı. Yani ankete göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olarak bekleniyor.

Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 13

Bu tahmin SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 18.58'lik bir artışı gösterirken, memurların ve memur emeklilerinin temmuz artışının da 6.83 puanlık enflasyon farkıyla yüzde 14.31'e ulaşabileceğini ortaya koyuyor.

Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 14

PİYASA KATILIMCILARI ANKET

Temmuz 2026 Ocak 2027
SSK ve Bağ-Kur zammı % 18.58 % 8.74
Memur enflasyon farkı % 6.83 % 1.63
Memur zammı % 14.31 % 6.71
SK/Bağ-Kur taban aylık 23.716 TL 25.789 TL
Memur/En az 70.746 TL 75.494 TL
Memur emeklisi/En az 31.746 TL 33.876 TL
Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 15

BU TAHMİNLERE GÖRE OCAK 2027 ARTIŞLARI DA HESAPLANABİLİR Mİ?

Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre 2026 yılının ikinci yarısında oluşacak enflasyonu da hesaplamak mümkün. Merkez Bankası'nın yüzde 26 oranındaki yıl sonu beklentisine göre Ocak 2027'de 6 aylık enflasyon yüzde 7.34, piyasa katılımcıları anketine göre ise yüzde 8.74 olarak hesaplanabiliyor.

Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 16

TAHMİNLERE GÖRE OCAK 2027'DE ARTIŞ ORANLARI NE OLABİLİR?

Merkez Bankası'nın yüzde 26'lık tahminine göre Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklisinin artış oranı yüzde 7.34, memur ve memur emeklisinin artış oranı ise yüzde 5.34 oluyor. Anket sonuçlarına göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklisinin artış oranı yüzde 8.74, Memur ve memur emeklisinin artış oranı ise yüzde 6.71 olarak hesaplanıyor.

Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 17

MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

YAPILAN HESAPLAMALARA GÖRE TABAN MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en az maaşı şu anda 20 bin TL. Bu tutar temmuzda Merkez'in tahminine göre 23 bin 476, ankete göre 23 bin 716 liraya yükselecek.

Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı 18

MEMURLARDA TABAN MAAŞLAR NE OLACAK?

Şu anda memurlarda en az maaş 61 bin 890 lira. Bu tutar tahminlere göre temmuzda 70 bin lirayı aşacak. Tahminler halen 27 bin 772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığının da temmuzda 31 bin lirayı aşacağını ortaya koyuyor.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin