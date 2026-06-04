Temmuzda emekli ve memurun maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı

Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz ayında yapılacak maaş artışına kilitlendi. Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran netleşecek. Peki temmuzda ve ocakta kim ne kadar artış alacak? En düşük maaşlar kaç lira olacak? İşte yeni hesap...

Temmuz ayı yaklaştıkça emekliler ve memurlar için yılın ikinci maaş artış dönemi de geliyor demektir. Emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz aylarında maaş artışı alıyor. Bu artışı da enflasyon belirliyor. Bu hafta açıklanacak mayıs enflasyon ile temmuz zamları için de önemli bir rakam ortaya çıkacak.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, milyonların alacağı maaş artışları için yeni hesabı köşesine taşıdı. İşte detaylar...

ARTIŞLAR NASIL BELİRLENİYOR? Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

ŞU ANA KADAR HANGİ ORAN ORTAYA ÇIKTI? Ocak ayında yılın ilk artışı yapıldıktan sonra 4 ay geçti. Bu 4 ay sonunda oluşan enflasyon oranı yüzde 14.64 olarak belirlendi.