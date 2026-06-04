Yurt dışındaki varlıklara yeni düzenleme: Kimler 20 yıl gelir vergisi ödemeyecek?
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7582 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte belirli şartları taşıyan kişilerin yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratları için 20 yıla kadar gelir vergisi istisnası getirildi. Peki, 20 yıl gelir vergisi muafiyetinden kimler yararlanabilecek? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin detayları...
Vergi ve ekonomi alanında önemli düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7582 sayılı Kanun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan 36 aylık süre 72 aya çıkarıldı. Aynı maddede yer alan "elli bin Yeni Türk Lirası" ibaresi de "bir milyon Türk lirası" olarak değiştirildi.
VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
Kanunla ayrıca yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklar da aynı tarihe kadar bildirilebilecek. Süreçte şu temel kurallar uygulanacak:
- 2 Aylık Transfer Süresi: Bildirilen varlıkların, bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edilmesi veya fiziki olarak yurda getirilerek bu hesaplara yatırılması gerekecek.
- Vergi Oranları: Bildirilen varlıklar üzerinden genel olarak yüzde 5 oranında vergi alınacak. Ancak varlıkların belirli vadeli hesaplarda, devlet iç borçlanma senetlerinde, kira sertifikalarında veya girişim sermayesi yatırım fonlarında tutulacağının taahhüt edilmesi halinde oran, taahhüt süresine göre yüzde 0 ile yüzde 4 arasında uygulanacak.
- İnceleme Güvencesi: Bu kapsamda bildirilen varlıklara isabet eden tutarlara dair hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.
- Uzatma Yetkisi: Başkan Erdoğan, 31 Temmuz 2027 tarihini her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde 1 yıla kadar uzatabilecek.
KİMLER 20 YIL GELİR VERGİSİ ÖDEMEYECEK?
Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen "Yurt dışından elde edilen kazanç ve iratlar için vergi istisnası" başlıklı maddeyle Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmadan önceki son üç takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla Türkiye dışında elde ettikleri kazanç ve iratların 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulması kararlaştırıldı.
NİTELİKLİ HİZMET MERKEZLERİNE YENİ DÜZENLEME
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'na "nitelikli hizmet merkezi" tanımı eklendi. Buna göre nitelikli hizmet merkezi, en az üç .farklı ülkede aktif olarak faaliyet gösteren şirket veya şirketler topluluğuna yönelik hizmet sunmak üzere kurulan ve yıllık hasılatlarının en az yüzde 80'ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden veya şirketler topluluğundan elde eden sermaye şirketlerini ifade edecek.
Gelir Vergisi Kanunu kapsamında, nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin üç katını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edilecek. Endüstri bölgeleri ve İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezleri için bu tutar brüt asgari ücretin beş katı olarak uygulanacak.
KURUMLAR VERGİSİNDE İNDİRİM DÜZENLEMESİ
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle yurt dışından satın alınan malların Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satılmasından veya yurt dışındaki mal alım satımlarına aracılık edilmesinden sağlanan kazançların yüzde 95'i kurum kazancından indirilebilecek. Belirli endüstri bölgeleri ve İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kurumlar bakımından bu oran yüzde 100 olarak uygulanacak.
Nitelikli hizmet merkezi olarak faaliyet gösteren kurumların, münhasıran bu faaliyetleri kapsamında yurt dışından elde ettikleri kazançların yüzde 95'i de kurum kazancından indirilebilecek. Belirli bölgelerde bu oran yüzde 100 olacak. İndirim, faaliyete geçilen hesap döneminden itibaren 20 hesap dönemi uygulanacak.