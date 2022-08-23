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Haberler Galeri TOKİ taksitleri ne kadar olacak? Sosyal konut projesinde asgari ücret detayı | TOKİ'den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı | Bakan Kurum açıkladı

TOKİ taksitleri ne kadar olacak? Sosyal konut projesinde asgari ücret detayı | TOKİ'den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı | Bakan Kurum açıkladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. Evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle konut satılacak. Yeni evlenenlere, gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınları ile gazilere özel kota ayrılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde sosyal konut projesinde konutların aylık taksitleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 11:20
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TOKİ taksitleri ne kadar olacak? Sosyal konut projesinde asgari ücret detayı | TOKİ’den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı | Bakan Kurum açıkladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ taksitleri ne kadar olacak? Sosyal konut projesinde asgari ücret detayı | TOKİ’den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı | Bakan Kurum açıkladı

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların detayını 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

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TOKİ taksitleri ne kadar olacak? Sosyal konut projesinde asgari ücret detayı | TOKİ’den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı | Bakan Kurum açıkladı

"Gelir sınırı İstanbul'da 16 bin, diğer illerde 14 bin"

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

SOSYAL KONUT PROJESİNDE GELİR KISTASI / VİDEO

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TOKİ taksitleri ne kadar olacak? Sosyal konut projesinde asgari ücret detayı | TOKİ’den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı | Bakan Kurum açıkladı

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

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TOKİ taksitleri ne kadar olacak? Sosyal konut projesinde asgari ücret detayı | TOKİ’den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı | Bakan Kurum açıkladı

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.