HaberlerGaleriTOKİ taksitleri ne kadar olacak? Sosyal konut projesinde asgari ücret detayı | TOKİ'den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı | Bakan Kurum açıkladı
TOKİ taksitleri ne kadar olacak? Sosyal konut projesinde asgari ücret detayı | TOKİ'den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı | Bakan Kurum açıkladı
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. Evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle konut satılacak. Yeni evlenenlere, gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınları ile gazilere özel kota ayrılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde sosyal konut projesinde konutların aylık taksitleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 23.08.2022 11:05Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 11:20