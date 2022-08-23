İŞKUR ile 60.000 işçi alınacak! 81 ilde güvenlik ve temizlik personeli alımı! TYP başvuru şartları ise...

İŞKUR ile 60.000 işçi alınacak. 81 ilde güvenlik ve temizlik personeli alımı için detaylar ise merak ediliyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen alımlar için başvuru yapacak adaylar süreci yakından takip ediyor. Alımlar için kurum üzerinden son dakika olarak duyuruluyor. Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında 60 bin personel alımı yapılacağını açıklamasının ardından meraklı bekleyiş arttı. Peki, İŞKUR TYP alım başvuruları ne zaman başlayacak?