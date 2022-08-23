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Haberler Galeri İŞKUR ile 60.000 işçi alınacak! 81 ilde güvenlik ve temizlik personeli alımı! TYP başvuru şartları ise...

İŞKUR ile 60.000 işçi alınacak! 81 ilde güvenlik ve temizlik personeli alımı! TYP başvuru şartları ise...

Okulların başlamasına kısa süre kala TYP personel alımına yönelik detaylar merak ediliyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, 60 bin personel alımı yapılacağının müjdesini verdi. Okullarda görev alacak personellerin alımları için süreç yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca İŞKUR tarafından gelecek açıklamalar gündemin ilk sırasına yerleşti. Hal böyle olunca,"TYP personel alımı ne zaman yapılacak? TYP personel alım tarihleri açıklandı mı?" sorularına yanıt aranıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 13:30
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İŞKUR ile 60.000 işçi alınacak! 81 ilde güvenlik ve temizlik personeli alımı! TYP başvuru şartları ise...

İŞKUR ile 60.000 işçi alınacak. 81 ilde güvenlik ve temizlik personeli alımı için detaylar ise merak ediliyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen alımlar için başvuru yapacak adaylar süreci yakından takip ediyor. Alımlar için kurum üzerinden son dakika olarak duyuruluyor. Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında 60 bin personel alımı yapılacağını açıklamasının ardından meraklı bekleyiş arttı. Peki, İŞKUR TYP alım başvuruları ne zaman başlayacak?

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İŞKUR ile 60.000 işçi alınacak! 81 ilde güvenlik ve temizlik personeli alımı! TYP başvuru şartları ise...

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI...

"Milli Eğitim Bakanlığımız tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım, atölye gibi bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdi. Temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişi okulların açılmasıyla görevlerine başlayacaklar."

Alım süreci hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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İŞKUR ile 60.000 işçi alınacak! 81 ilde güvenlik ve temizlik personeli alımı! TYP başvuru şartları ise...

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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İŞKUR ile 60.000 işçi alınacak! 81 ilde güvenlik ve temizlik personeli alımı! TYP başvuru şartları ise...

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

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İŞKUR ile 60.000 işçi alınacak! 81 ilde güvenlik ve temizlik personeli alımı! TYP başvuru şartları ise...

TYP HANGİ DURUMLARDA UYGULANMAKTADIR?

Afet

Salgın

Acil Durum

Diğer Mücbir Sebepler

Sosyal Kriz