23 Ağustos 2022, Salı
İŞKUR ile 60.000 işçi alınacak! 81 ilde güvenlik ve temizlik personeli alımı! TYP başvuru şartları ise...
Okulların başlamasına kısa süre kala TYP personel alımına yönelik detaylar merak ediliyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, 60 bin personel alımı yapılacağının müjdesini verdi. Okullarda görev alacak personellerin alımları için süreç yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca İŞKUR tarafından gelecek açıklamalar gündemin ilk sırasına yerleşti. Hal böyle olunca,"TYP personel alımı ne zaman yapılacak? TYP personel alım tarihleri açıklandı mı?" sorularına yanıt aranıyor.
Giriş Tarihi: 23.08.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 13:30
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