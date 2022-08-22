22 Ağustos 2022, Pazartesi
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Sosyal konuta kimler başvurabilecek? Sosyal konutta gelir sınırı ne olacak?
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dev projenin detaylarını 13 Eylül'de açıklayacak. Kimlere kontenjan açılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.