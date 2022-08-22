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Sosyal konuta kimler başvurabilecek? Sosyal konutta gelir sınırı ne olacak?

A Haber
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Giriş: 22.08.2022 10:00
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dev projenin detaylarını 13 Eylül'de açıklayacak. Kimlere kontenjan açılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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