TOKİ MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 11 Nisan TOKİ Ankara ARSA kazananların isimleri! Şanlıurfa, Osmaniye kura sonuçları!

TOKİ Ankra müstakil arsa kura çekimi canlı izle! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Arsa çekilişi takvimine göre 11 Nisan Salı günü Başkentin yanı sıra Osmaniye ve Şanlıurfa'da hak sahipleri belirleniyor. "TOKİ Ankara kura sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusu kura çekilişinin ardından merak konusu oluyor. İşte, TOKİ müstakil arsa kura sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet.