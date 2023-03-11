TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | İzmir Torbalı, Seferihisar TOKİ kura sonuç ekranı 2023! Kazananların isimleri...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekim heyecanı İzmir ile devam ediyor. Deprem felaketi sonrasında bir süreliğine ertelenen kuralar yeniden başladı.11 Mart 2023 Cumartesi günü İzmir'in Torbalı, Seferihisar ilçelerinde yapılan çekilişlerin sonuçları başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, TOKİ kura çekimi canlı yayın ekranı ve nihai isim listesi...