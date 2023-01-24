24 Ocak 2023, Salı
TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI 2023! İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? e-Devlet TOKİ kura sonuçları sorgulama!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ediyor. Sosyal konut projesi kapsamında ,İzmir TOKİ kura çekiliş takvimini öğrenmek isteyenler "İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? sorusuna yanıt arıyor. Yeni kura takvimi TOKİ tarafından paylaşıldı. İşte, 20-28 Ocak 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller...
Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 16:12
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