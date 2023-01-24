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Haberler Galeri TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI 2023! İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? e-Devlet TOKİ kura sonuçları sorgulama!

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI 2023! İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? e-Devlet TOKİ kura sonuçları sorgulama!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ediyor. Sosyal konut projesi kapsamında ,İzmir TOKİ kura çekiliş takvimini öğrenmek isteyenler "İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? sorusuna yanıt arıyor. Yeni kura takvimi TOKİ tarafından paylaşıldı. İşte, 20-28 Ocak 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller...

Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 16:12
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TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI 2023! İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? e-Devlet TOKİ kura sonuçları sorgulama!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ederken, İzmir'de yaşayan vatandaşlar kuç sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Yeni TOKİ kura takvimi paylaşılmış olup 20-28 Ocak 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller de belli oldu. Peki,İzmir TOKİ kura çekimi ne zamna, hangi tarihte? İşte, TOKİ kura sonuçları hakkında merake edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI 2023! İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? e-Devlet TOKİ kura sonuçları sorgulama!

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI 2023! İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? e-Devlet TOKİ kura sonuçları sorgulama!

20 - 28 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

18-21 Ocak 2023: Kocaeli

18-22 Ocak 2023: Antalya

22 Ocak 2023: Yalova

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TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI 2023! İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? e-Devlet TOKİ kura sonuçları sorgulama!

23-24 Ocak 2023: Isparta

23-28 Ocak 2023: Bursa

25 Ocak 2023: Burdur

26-27 Ocak 2023: Denizli

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TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI 2023! İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? e-Devlet TOKİ kura sonuçları sorgulama!

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.