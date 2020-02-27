TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları! 2+1 ve 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura çekiliş sonuçları isim listesi...

27 Şubat TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden araştırılıyor. TOKİ Kemalpaşa çekiliş sonuçları merak ediliyor. TOKİ'nin dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapma çalışmaları sürüyor. Türkiye genelinde 100 bin konut inşa edilecek ve kura çekimleri sonucunda hak sahipleri belirleniyor. 27 Şubat Perşembe günü TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişi yapılıyor. Peki, TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Proje kapsamında; 800 konut inşa edilecek. Bu konutların 560'ı 2+1 tipinde, 240'ı ise 3+1 tipinde inşa edilecek. toki.gov.tr adresinden TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi açıklanacak.