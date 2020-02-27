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TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları! 2+1 ve 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura çekiliş sonuçları isim listesi...

27 Şubat TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden araştırılıyor. TOKİ Kemalpaşa çekiliş sonuçları merak ediliyor. TOKİ'nin dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapma çalışmaları sürüyor. Türkiye genelinde 100 bin konut inşa edilecek ve kura çekimleri sonucunda hak sahipleri belirleniyor. 27 Şubat Perşembe günü TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişi yapılıyor. Peki, TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Proje kapsamında; 800 konut inşa edilecek. Bu konutların 560'ı 2+1 tipinde, 240'ı ise 3+1 tipinde inşa edilecek. toki.gov.tr adresinden TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi açıklanacak.

Giriş Tarihi: 27.02.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 10:42
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TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları! 2+1 ve 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura çekiliş sonuçları isim listesi...

27 Şubat TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden sorgulanıyor. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin başvurduğu TOKİ İzmir Kemalpaşa çekiliş sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kemalpaşa kura çekilişi noter huzurunda yapılıyor ve hak sahiplerinin ismi birer birer okunuyor. TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları da başvuru işlemini yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kemalpaşa projesinde 800 konut sahibini bulacak. 2+1 tipinde 560, 3+1 tipinde ise 240 konut inşa edilecek. İşte, TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi…

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TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları! 2+1 ve 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura çekiliş sonuçları isim listesi...

TOKİ İZMİR KEMALPAŞA KURA SONUÇLARI!

Sonuçlar henüz duyurulmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları! 2+1 ve 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura çekiliş sonuçları isim listesi...

TOKİ EV FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

TOKİ'nin inşa edeceği 2+1 sosyal konutlar 140 ila 180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar ise 160 ila 210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.

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TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları! 2+1 ve 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura çekiliş sonuçları isim listesi...

TOKİ ÖDEME ŞEKİLLERİ

Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

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TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları! 2+1 ve 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura çekiliş sonuçları isim listesi...

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.