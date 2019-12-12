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TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde 894 TL taksitle ev fırsatı! TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde geldi. Başkan Erdoğan, 'Her Yıl 100 bin Sosyal Konut' projesinin imza töreninde yaptığı açıklamada, "Yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız. 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacağız" dedi. Erdoğan'ın duyurduğu müjde kısa sürede büyük ilgi gördü. Açıklama ile birlikte binlerce kişi 100 bin konut projesi ile ilgili detayları araştırıyor. Özellikle başvuru tarihi ve şartlar merak ediliyor. Peki, TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 13:04 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 13:11
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TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde 894 TL taksitle ev fırsatı! TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Her Yıl 100 bin Sosyal Konut' projesinin imza töreninde dar gelirli vatandaşlara müjdeyi verdi. TOKİ eliyle 100 bin konut yapılacağını ve vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacaklarını söyleyen Erdoğan, "Toplu Konut İdaremizce hayata geçirilecek 100 bin konut projesinin tanıtımıyla sizlerle beraberiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızı tebrik ediyorum." dedi. Açıklamanın ardından gözler TOKİ'nin yapacağı konutlara çevrildi. Şartlar merakla araştırılırken, başvuru tarihi de merak konusu. Peki, TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları neler? İşte detaylar...

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TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde 894 TL taksitle ev fırsatı! TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 100 BİN KONUT MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut projesi ile ilgili açıklamaları şöyle:

Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla yüzde 90'ı sosyal konut vasfında 857 bin konut inşa ettik. Ayrıca 24 bin derslikli okullar, 40 bin yataklı hastaneler, ticari iş yerleri, stadyumlar çok sayıda kültürel tesis TOKİ tarafından ülkemize kazandırıldı. 96 millet bahçesi de TOKİ tarafından inşa ediliyor. İlk 50 binlik konut projesi büyük bir ilgi görmüştü. 2020 programımız kapsamında 81 ilde 100 bin sosyal konutun da inşa sürecini başlatıyoruz. Azami 1 ila 1.5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz.

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TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde 894 TL taksitle ev fırsatı! TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?

TAKSİTLER AYLIK 894 LİRADAN BAŞLIYOR

-Hedefimiz bundan sapma olmaması, zemin+2 zemin+3 bilemediniz zemin+4 olmak üzere vatandaşlarımızın bu binalara yerleşmeleri. Hem depreme dayanıklı hem de mahalle kültürünü yeniden hakim kılmanın adımlarını atmış olacağız.

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TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde 894 TL taksitle ev fırsatı! TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?

Yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız. 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacağız

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TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde 894 TL taksitle ev fırsatı! TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?

YATIRIM BEDELİ 17.3 MİLYAR LİRA

-Bu konutlar 2+1 brüt, 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecek. Projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor. Projede evler geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacak.