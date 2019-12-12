Konut kredisi faizinde indirim geliyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı kaç olacak?

Merkez Bankası yılın son Para Politikaları Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda politika faizinin yüzde 12'ye çekilmesi kararı alındı. Merkez Bankası beklenen 150 baz puanlık indiriminde üstüne çıkarak 200 baz puanlık bir hamle yaptı. Merkez'in kararı sonrası gözler bankalara çevrildi. Bankalar uzun süredir faiz kararını bekliyordu. Bu kararla birlikte 0,98 oranından verilen konut kredilerinin daha da düşmesi kesinleşmiş oldu. İhtiyaç kredisi ve taşıt kredisinde de bu hafta ve önümüzdeki hafta hamleler gelecek. Özellikle kamu bankaları uzun süredir faizleri sabit tutuyordu. Bu kararın ardından büyük düşüşe gidecekleri tahmin ediliyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı kaç olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...