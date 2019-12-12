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Konut kredisi faizinde indirim geliyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı kaç olacak?

Merkez Bankası yılın son Para Politikaları Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda politika faizinin yüzde 12'ye çekilmesi kararı alındı. Merkez Bankası beklenen 150 baz puanlık indiriminde üstüne çıkarak 200 baz puanlık bir hamle yaptı. Merkez'in kararı sonrası gözler bankalara çevrildi. Bankalar uzun süredir faiz kararını bekliyordu. Bu kararla birlikte 0,98 oranından verilen konut kredilerinin daha da düşmesi kesinleşmiş oldu. İhtiyaç kredisi ve taşıt kredisinde de bu hafta ve önümüzdeki hafta hamleler gelecek. Özellikle kamu bankaları uzun süredir faizleri sabit tutuyordu. Bu kararın ardından büyük düşüşe gidecekleri tahmin ediliyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı kaç olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 14:35
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Konut kredisi faizinde indirim geliyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı kaç olacak?

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti. 200 baz puanlık indirim bankaların elini oldukça rahatlattı. Merkez'in kararının ardından gözler kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankalara çevrildi. 0,98'lere kadar gerilemiş olan konut kredilerinde daha büyük indirimlerin gelmesi bekleniyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı kaç olacak? İşte detaylar...

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Konut kredisi faizinde indirim geliyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı kaç olacak?

MERKEZ BANKASI'NDAN BEKLENTİNİN ÜSTÜNDE FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası yılın son faiz kararında cesur bir adım attı. 150 baz puan indirim yapması beklenen Merkez Bankası, 200 baz puanlık bir indirime gitti. Bu indirim ile bankaların eli hayli rahatladı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Konut kredisi faizinde indirim geliyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı kaç olacak?

Bankadan yapılan duyuru şöyle:

Para Politikası Kurulu (Kurul),politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14'ten yüzde 12'ye indirilmesine karar vermiştir.

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Konut kredisi faizinde indirim geliyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı kaç olacak?

2020 DEZENFLASYON PATİKASINA DAİR RİSKLER DENGELİ

Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir.

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Konut kredisi faizinde indirim geliyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı kaç olacak?

Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir. Mevcut küresel finansal koşullar gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemekle birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.