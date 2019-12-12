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Emekliliği 2020'ye bırakan kazanacak! Emeklilik şartları nelerdir? Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Binlerce vatandaş emeklilik için gün sayıyor. Prim ve yaş şartını tamamlayan vatandaşlar SGK'ya başvurarak emeklilik işlemlerini başlatabiliyor. Daha yüksek emekli maaşı almak isteyen vatandaşlar emeklilik zamanını dikkatle planlıyor. Birçok vatandaş emeklilik için doğru zamanı merak ediyor. Emekliliğini 2020 yılına bırakanlar hem maaş hem de kıdem yönünden binlerce TL kar edecek. Peki, emeklilik şartları nelerdir? Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? İşte emeklilik ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 12:45
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Emekliliği 2020'ye bırakan kazanacak! Emeklilik şartları nelerdir? Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilik birçok vatandaşın hayalleri arasında yer alıyor. SGK emeklilik için dönemlere göre prim şartı ve yaş akdi istiyor. Prim ve yaşı tamamlayanlar ikramiyesini varsa kıdem tazminatı ve aylık ödemesini alıyor. Vatandaşlar emekli olmak için doğru zamanı bekliyor. Daha fazla kazanç elde etmek isteyen vatandaşlar için emeklilik tarihi önemli. Emeklilik süresini doldurup, düşük ücretle çalışanların maaşları düşüyor. İşte emeklilik ile ilgili merak edilenlerin yanıtları...

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Emekliliği 2020'ye bırakan kazanacak! Emeklilik şartları nelerdir? Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Senenin bu günleri işçisinden memuruna, Bağ-Kurlusuna kadar emekliliği gelenlerin kafasında aynı soru var; 'bu sene mi emekli olsam, 2020'ye mi ertelesem?'. Bu dönem okuyuculardan, 'şimdi mi, gelecek sene mi emekli olursam daha yüksek maaş alırım?' soruları çokça kez karşımıza çıkıyor.

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Emekliliği 2020'ye bırakan kazanacak! Emeklilik şartları nelerdir? Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Bu senenin aralık ayında emekli olmanız ile gelecek senenin ocak ayında emekli olmanız arasında hem maaş hem de tazminat açısından fark var.

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Emekliliği 2020'ye bırakan kazanacak! Emeklilik şartları nelerdir? Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Emekli aylığı; ortalama kazanç, prim gün sayısı, enflasyon, büyüme hızı gibi birçok faktöre göre tespit ediliyor. Ortalama aylık kazancın, prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranı ile çarpılması sonucu emekli aylığı tutarı belirleniyor. Ortalama aylık kazanç da dönemsel tüketici enflasyonuna göre hesaplanıyor ve büyüme hızının yüzde 30'u üzerine ekleniyor.

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Emekliliği 2020'ye bırakan kazanacak! Emeklilik şartları nelerdir? Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Özetle, güncellenmiş aylık kazanç ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucu emekli maaşı belirleniyor, bu maaş da geçmiş enflasyon oranında artırılıyor. Enflasyon artışında da 6 aylık dönemlerdeki, yani ocak-haziran, temmuz-aralık enflasyonu etkili oluyor.