Emekliliği 2020'ye bırakan kazanacak! Emeklilik şartları nelerdir? Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Binlerce vatandaş emeklilik için gün sayıyor. Prim ve yaş şartını tamamlayan vatandaşlar SGK'ya başvurarak emeklilik işlemlerini başlatabiliyor. Daha yüksek emekli maaşı almak isteyen vatandaşlar emeklilik zamanını dikkatle planlıyor. Birçok vatandaş emeklilik için doğru zamanı merak ediyor. Emekliliğini 2020 yılına bırakanlar hem maaş hem de kıdem yönünden binlerce TL kar edecek. Peki, emeklilik şartları nelerdir? Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? İşte emeklilik ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 12:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





