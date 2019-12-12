TOKİ 894 TL taksitle ev fırsatı! İşte başvur tarihleri |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde geldi. Başkan Erdoğan, 'Her Yıl 100 bin Sosyal Konut' projesinin imza töreninde yaptığı açıklamada, "Yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız. 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacağız" dedi. Erdoğan'ın duyurduğu müjde kısa sürede büyük ilgi gördü. Açıklama ile birlikte binlerce kişi 100 bin konut projesi ile ilgili detayları araştırıyor. Özellikle başvuru tarihi ve şartlar merak ediliyor. Peki, TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları neler? A Haber muhabiri canlı yayında başvuru tarihlerini açıkladı. İşte ayrıntılar...