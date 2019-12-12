12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.12.2019

TOKİ'den dev fırsat! İşte aylık 894 TL taksitle satılan örnek 2+1 konut |Video

Başkan Erdoğan, 'Her Yıl 100 bin Sosyal Konut' projesinin imza töreninde yaptığı konuşmada dar gelirli ailelere 20 yıl vadeyle 894 TL aylık taksitle kira öder gibi ev sahibi olabileceklerinin müjdesini verdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız. 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacağız" dedi. Peki o evler nasıl, kaç metre kare? İşte 100 bin sosyal konut projesinin ayrıntıları ve TOKİ'nin 894 TL aylık taksitle satışa çıkartacağı o dairelerin örnekleri...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TOKİ'den dev fırsat!
TOKİ'den dev fırsat!
TOKİ 894 TL taksitle ev fırsatı
TOKİ 894 TL taksitle ev fırsatı
100 bin konut için başvuru tarihleri belli oldu
100 bin konut için başvuru tarihleri belli oldu
Merkez Bankası faizleri düşürdü
Merkez Bankası faizleri düşürdü
Erdoğan müjdeyi verdi: Aylık 894 TL taksitle ev...
Erdoğan müjdeyi verdi: Aylık 894 TL taksitle ev...
Son dakika: Bakan Berat Albayrak: Bunu güçlü duruşumuzla ispat ettik
Son dakika: Bakan Berat Albayrak: Bunu güçlü duruşumuzla ispat ettik
Bloomberg'den çarpıcı anket: Türk ekonomisi...
Bloomberg'den çarpıcı anket: Türk ekonomisi...
2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanlığından Volkswagen açıklaması
Cumhurbaşkanlığından Volkswagen açıklaması
Bakan Berat Albayrak: Şimdi daha güzel ve yeni bir dönem başlıyor
Bakan Berat Albayrak: Şimdi daha güzel ve yeni bir dönem başlıyor
Bakan Berat Albayrak: Çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz
Bakan Berat Albayrak: Çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz
Borsa İstanbul 20 ayın zirvesini gördü
Borsa İstanbul 20 ayın zirvesini gördü
Daha Fazla Video Göster