TOKİ'den dev fırsat! İşte aylık 894 TL taksitle satılan örnek 2+1 konut |Video

Başkan Erdoğan, 'Her Yıl 100 bin Sosyal Konut' projesinin imza töreninde yaptığı konuşmada dar gelirli ailelere 20 yıl vadeyle 894 TL aylık taksitle kira öder gibi ev sahibi olabileceklerinin müjdesini verdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız. 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacağız" dedi. Peki o evler nasıl, kaç metre kare? İşte 100 bin sosyal konut projesinin ayrıntıları ve TOKİ'nin 894 TL aylık taksitle satışa çıkartacağı o dairelerin örnekleri...