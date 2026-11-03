Emekliye 200 milyar TL ikramiye, işverene teşvik! Çalışma Bakanlığının 2027 bütçesi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçe hedeflerinde işverenlere yönelik milyarlarca liralık teşviklere öncelik veriliyor. 2027 yılında 11,8 milyon işveren prim teşviki verilmesi öngörülüyor. İstihdamın artırılması ve işsizlikle mücadele alt programları kapsamında yürütülecek faaliyetlere 433,5 milyar TL ödenek ayrıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifinde istihdam ve işveren teşvikleri öne çıktı.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ EYLEM PLANI

Çocuk işçiliğinin gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede önemli bir sorun olmaya devam ettiği tespitinin yapıldığı bütçe teklifinde, çocuk işçiliğine sebep olan faktörlerin başında yoksulluk ve işsizliğin geldiği ifade edildi.

Teklifte "Ebeveynlerin işsizliği ve yetersiz hane halkı geliri, çocukların çalışmalarına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, gelir kaynakları kıt olan ailelerin çocuklarını okula göndermekten kaçınması ve eğitimsizliği, eğitim hizmetlerine erişememe, kırdan kente göç, geleneksel bakış açısı, işverenlerin çocuk iş gücü talebi ve düzensiz göç çocuk işçiliği sorunu doğurmaktadır." ifadelerine yer verildi.

32 BİN ÇOCUK İŞÇİYE ULAŞILACAK

Sabah'ta yer alan habere göre teklifte yeni dönemde ulusal politika ve program çerçevesi hazırlıklarına başlanacağı kaydedildi. Teklifte çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında ulaşılan çocuk sayısının 30 bine ulaştığı belirtilirken, 2027 hedefinin ise 32 bin çocuk işçisi olduğu ifade edildi.

Mevsimlik tarım işçilerine verilen kamu hizmetlerinin etkin şekilde sunulması için "mevsimsel göç haritası"nın çıkarılacağı belirtilen teklifte, 2026 yılında 70 bin mevsimlik tarım işçisine ulaşıldığı, bu rakamın 2027 yılında 75 bine çıkmasının öngörüldüğü dile getirildi. Ulusal istihdam politikasının oluşturulması ve istihdamın korunması amacıyla işveren teşviklerine hız verilecek. Bu kapsamda 11 milyon 794 bin 962 işletmeye işveren prim teşviki verilecek.