Altın dipten döndü! Piyasada yapay zekâ alarmı: Yatırımcıların gözü oraya çevrildi

Altın fiyatlarında sert satışların ardından yön yeniden yukarı döndü. Cuma günü yüzde 3,7 gerileyerek son bir yılın en düşük seviyesini gören ons altın, yeni haftaya tepki alımlarıyla başladı. Değerli metal yüzde 0,8 yükselerek 3 bin 900 dolar sınırına yaklaşırken, yatırımcıların gözü Orta Doğu'daki gelişmelere, küresel borsalardaki satışlara ve merkez bankalarının olası alımlarına çevrildi.

Altın fiyatları haftaya ons başına 3 bin 900 doların üzerine çıkarak, düşen petrol fiyatlarının enflasyon ve olası faiz artışlarına ilişkin endişeleri hafifletmesiyle bir yıllık en düşük seviyelerinden hafif bir şekilde toparlandı.

Petrol fiyatları, ara seçimlerin ardından İran'a karşı ABD'nin yeniden askerî müdahalesini önlemeye yönelik devam eden diplomatik çabaların işaretleri arasında düştü. ABD Başkanı Donald Trump daha önce seçimden sonra İran'a karşı saldırılara yeniden başlama tehdidinde bulunmuştu; Tahran ise daha geniş çaplı bir misilleme uyarısında bulunmuştu.

Bu arada yatırımcılar, Fed'in para politikası görünümüne ilişkin daha fazla bilgi edinmek için bu hafta yakından takip edilen ABD istihdam raporunu bekliyor; piyasalar şu anda Aralık ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 75 olarak değerlendiriyor. ALTINDA SON 1 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ! YATIRIMCI NE YAPMALI? İSLAM MEMİŞ'TEN UYARI

Geçen hafta, enerji kaynaklı enflasyona ilişkin süregelen endişelerin Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentileri güçlendirmesi nedeniyle altın önemli bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.