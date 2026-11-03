Ekonomistlerin ekim ayına ilişkin tahminleri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişti. Eylül ayında TÜFE, aylık bazda yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye'nin merakla beklediği ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım 2026 Salı günü açıklayacağı rakamlar öncesinde AA Finans'ın düzenlediği Enflasyon Beklenti Anketi'nde dikkat çeken veriler yer aldı. Ankete katılan 21 ekonomistin tahminleri, ekim ayında yıllık enflasyonun gerileyebileceğine işaret etti.

Ankette ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,64 oldu. Eylül ayında yüzde 29,66 olarak hesaplanan yıl sonu beklentisi, ekim anketinde yüzde 29,64'e geriledi. Böylece ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin ortalama tahmininde sınırlı bir düşüş yaşandı.

Ekonomistlerin yüzde 2,20'lik aylık enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde eylül ayında yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi öngörülüyor. Bu tahmin, yıllık enflasyonda 0,45 puanlık düşüş beklendiğini ortaya koyuyor.

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar da güncellenecek. Kesin artış oranları ise kasım ve aralık ayı verilerinin ardından belli olacak.

AA Finans'ın yıl boyunca gerçekleştirdiği anketlerde ekonomistlerin aylık enflasyon beklentileri ile gerçekleşen rakamlar şöyle sıralandı:

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNDE 6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışları, temmuz-aralık döneminde gerçekleşen altı aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Ekim ayı verisiyle birlikte dört aylık enflasyon birikimi netleşecek. Kasım ve aralık ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin altı aylık zam oranı kesinleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE ENFLASYON FARKI HESABI

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında ise toplu sözleşme zammı ile varsa enflasyon farkı esas alınıyor. Altı aylık enflasyonun ilgili dönemdeki toplu sözleşme artışını aşması halinde oluşan fark, yeni dönem toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanıyor.

Bu nedenle ekim ayı enflasyon verileri, ocak ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynayacak. Nihai zam oranları, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek.