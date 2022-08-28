SSK, Bağkur ve 4C'lilere EYT Türkiye modeli: 1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler dikkat! Erken yaşta maaşınız cebinizde! 7.200, 3.600, 9000 prim gün hesabı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar ara vermeden devam ediyor. Düzenlemenin yıl sonu olmadan hayata geçirilmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için masada tek formülün yer aldığını açıkladı. EYT için çalışmalar sürerken kapsam içinde yer alan ve almayan vatandaşlar düzenleme hakkında gelen açıklamaları takip ediyor. EYT ile ne zaman emekli olacağım? Kimler kapsam içinde yer alıyor? gibi sorulara yanıt aranıyor. İlk işe giriş tarihi ve prim günü büyük önem taşıyor. İşte EYT için son detaylar...