HaberlerGaleriSosyal yardım alanların maaşları peş peşe açıklandı! Rakamlara göz atın! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası...
Sosyal yardım alanların maaşları peş peşe açıklandı! Rakamlara göz atın! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası...
Ocak ayının gelmesinin ardından birçok kalemde maaşlarda değişim yaşandı. Emekli ve memur maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan düzenleme sonrasında sosyal yardım programı kapsamında yer alan ödemelerin zamlı şekilde hesaplara yatacağını duyurdu. e-Devlet üzerinden başvuruları tamamlanacak sosyal yardım ödemelerinin miktarları merak ediliyor. İşte, güncel zamlı sosyal yardım ödeme tutarları!