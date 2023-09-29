29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara Ekim müjdesi! Her ay 1.250 TL nakit ödenecek! 18 yaşını dolduranlar e-Devlet'ten başvursun!

Sosyal yardım alanlara Ekim müjdesi! Her ay 1.250 TL nakit ödenecek! 18 yaşını dolduranlar e-Devlet'ten başvursun!

Ödemeler uzatıldı! 18 yaş üstü aile bireylerine 1.250 TL para yardımı yapılacak! Aile destek ödemeleri, maddi sıkıntı yaşayan ailelere destek olmak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan ödemelerdir. Eylül ayının sona ermesiyle birlikte, Ekim ayı için Aile Destek Programı ödemeleri hakkında meraklı bekleyiş başladı. Ödemeler, hane başına düşen aylık gelir aralığına göre farklılık göstermektedir. İşte, aile destek paketi başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 29.09.2023 21:58 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 23:15
  • 1
  • 13
Sosyal yardım alanlara Ekim müjdesi! Her ay 1.250 TL nakit ödenecek! 18 yaşını dolduranlar e-Devlet’ten başvursun!

Aile Destek Programı ödemeleri, ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere önemli bir destek sağlar. Bu ödemeler, temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olur ve ailenin yaşam kalitesini artırır. Ayrıca, çocukların eğitimine katkıda bulunarak ailelerin ekonomik iyileşmesine yardımcı olur. İşte aile destek paketi başvuru ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Sosyal yardım alanlara Ekim müjdesi! Her ay 1.250 TL nakit ödenecek! 18 yaşını dolduranlar e-Devlet’ten başvursun!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

  • 3
  • 13
Sosyal yardım alanlara Ekim müjdesi! Her ay 1.250 TL nakit ödenecek! 18 yaşını dolduranlar e-Devlet’ten başvursun!


450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

  • 4
  • 13
Sosyal yardım alanlara Ekim müjdesi! Her ay 1.250 TL nakit ödenecek! 18 yaşını dolduranlar e-Devlet’ten başvursun!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı eylül ayı ödemelerinin yatırılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.

Aile destek ödemeleri geçtiğimiz ay 15 Ağustos tarihinde hesaplara yatmaya başlamıştı. Eylül ayı ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında başlaması bekleniyor.

  • 5
  • 13
Sosyal yardım alanlara Ekim müjdesi! Her ay 1.250 TL nakit ödenecek! 18 yaşını dolduranlar e-Devlet’ten başvursun!

Aile destek ödemelerine henüz yeni bir zam gelmedi. Ekim ayı ödemelerinin ise ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.