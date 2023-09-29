29 Eylül 2023, Cuma
Sosyal yardım alanlara Ekim müjdesi! Her ay 1.250 TL nakit ödenecek! 18 yaşını dolduranlar e-Devlet'ten başvursun!
Ödemeler uzatıldı! 18 yaş üstü aile bireylerine 1.250 TL para yardımı yapılacak! Aile destek ödemeleri, maddi sıkıntı yaşayan ailelere destek olmak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan ödemelerdir. Eylül ayının sona ermesiyle birlikte, Ekim ayı için Aile Destek Programı ödemeleri hakkında meraklı bekleyiş başladı. Ödemeler, hane başına düşen aylık gelir aralığına göre farklılık göstermektedir. İşte, aile destek paketi başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 29.09.2023 21:58 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 23:15
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