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Haberler Galeri SON DAKİKA! İşte EYT için düşünülen yaş sınırı! Emeklilikte yaşa takılanlar için hangi formüller masada?

SON DAKİKA! İşte EYT için düşünülen yaş sınırı! Emeklilikte yaşa takılanlar için hangi formüller masada?

Son dakika haberine göre: Emekli olmak için yaşı bekleyenlere yönelik formül arayışı devam ederken, 50 yaş kriterinin üzerinde duruluyor. Yıpranmanın kapsamına yeni mesleklerin eklenmesi de gündemde. Öte yandan EYT formülü için Almanya ve Finlandiya modelleri de inceleniyor. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 05.11.2021 07:09 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 09:15
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SON DAKİKA! İşte EYT için düşünülen yaş sınırı! Emeklilikte yaşa takılanlar için hangi formüller masada?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için formül arayışı devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! İşte EYT için düşünülen yaş sınırı! Emeklilikte yaşa takılanlar için hangi formüller masada?

Hem Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yükünü azaltacak hem de sigortalıları rahatlatacak bir formül üzerinde durulurken; polisler, doktorlar ve hemşireler gibi bazı meslek gruplarında bulunan yıpranma payının kapsamının genişletilmesi gündemde.

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SON DAKİKA! İşte EYT için düşünülen yaş sınırı! Emeklilikte yaşa takılanlar için hangi formüller masada?

Bununla ilgili çalışma yapılırken; yıpranmanın hangi meslekleri daha kapsayacağı, kaç yıl olacağı ve geçmişe dönük nasıl işleyeceği üzerinde duruluyor.

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SON DAKİKA! İşte EYT için düşünülen yaş sınırı! Emeklilikte yaşa takılanlar için hangi formüller masada?

EYT'liler için başka formüller üzerinde de çalışılıyor.

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SON DAKİKA! İşte EYT için düşünülen yaş sınırı! Emeklilikte yaşa takılanlar için hangi formüller masada?

Ancak, AK Parti kaynakları, hangi düzenleme yapılırsa yapılsın bir yaş kriterinin olacağını, 50 yaş altında kimsenin EYT kapsamında emekli olmasının mümkün olmayacağını belirtiyor.