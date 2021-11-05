SON DAKİKA! İşte EYT için düşünülen yaş sınırı! Emeklilikte yaşa takılanlar için hangi formüller masada?

Son dakika haberine göre: Emekli olmak için yaşı bekleyenlere yönelik formül arayışı devam ederken, 50 yaş kriterinin üzerinde duruluyor. Yıpranmanın kapsamına yeni mesleklerin eklenmesi de gündemde. Öte yandan EYT formülü için Almanya ve Finlandiya modelleri de inceleniyor. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 05.11.2021 07:09 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 09:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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