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Yargıtay'dan ihbar tazminatıyla ilgili flaş açıklama! Kritik karar

Son dakika haberi... Yargıtay, ihbar tazminatıyla ilgili bir konuya daha açıklık getirdi. Yargıtay kararında, "İhbar tazminatına hak kazanıldığının tespiti halinde söz konusu döneme ilişkin hizmet süresi ve o dönemin son ücreti üzerinden hesaplamaya gidilmelidir" denildi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 09:28
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Yargıtay’dan ihbar tazminatıyla ilgili flaş açıklama! Kritik karar

İş hukukunda iki tür fesih imkanı bulunmaktadır. Bunlardan biri iş sözleşmesinin derhal feshi iken diğeri bildirimli feshidir. İş sözleşmesinin taraflar için çekilmez hale geldiği, sözleşmeye devamın iki taraftan biri için beklenemez olduğu hallerde, derhal fesih hakkı doğar.

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Yargıtay’dan ihbar tazminatıyla ilgili flaş açıklama! Kritik karar

Milliyet'in haberine göre, İş sözleşmesinin devamı süresince bu denli ağır olmamakla birlikte, iş yerinde bulunması gereken uyumu bozan, işin gerektiği şekilde yürütülmesini engelleyen durumlarsa işverene bildirimli fesih hakkı doğurur.

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Yargıtay’dan ihbar tazminatıyla ilgili flaş açıklama! Kritik karar

İşçi açısındansa nedene bağlı olmaksızın fesih hakkı kullanılabilir. İşçiler açısından tek dikkat edilmesi gereken nokta, derhal fesih nedenleri yoksa bildirim sürelerine uyulmasıdır. Dolayısıyla iki taraf için de derhal fesih nedenleri yoksa ihbar süresine uyulması zorunludur.

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Yargıtay’dan ihbar tazminatıyla ilgili flaş açıklama! Kritik karar

İş Kanunu'nda sayılan ağır ihlal halleri hariç işten ayrılmayı veya işten çıkarmayı düşünen taraf, önceden karşı tarafa bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin amacı özellikle çalışanın işten çıkarılmasından bir süre önce konu hakkında bilgi sahibi olmasıdır.

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Yargıtay’dan ihbar tazminatıyla ilgili flaş açıklama! Kritik karar

Çalışan bu sayede yeni iş arayabilecek ve harcamalarını ona göre düzenleyebilecektir. Belki o dönem için fazla borçlanmadan kaçacak, ödemelerini planlayacaktır. İşverense aynı planı işi için yapabilecektir. Çalışanın yaptığı iş için yeni birisini bulacak, gerektiğinde o işin diğer çalışanlara dağıtılmasını sağlayacaktır.