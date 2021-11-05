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Yargıtay'dan ihbar tazminatıyla ilgili flaş açıklama! Kritik karar
Son dakika haberi... Yargıtay, ihbar tazminatıyla ilgili bir konuya daha açıklık getirdi. Yargıtay kararında, "İhbar tazminatına hak kazanıldığının tespiti halinde söz konusu döneme ilişkin hizmet süresi ve o dönemin son ücreti üzerinden hesaplamaya gidilmelidir" denildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:25Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 09:28