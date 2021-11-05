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Asgari ücret 2022 için dikkat çeken ayrıntı! Çifte müjde ufukta göründü! Hem yeni ücret ve tazminat yolda...

Ocak ayı ile birlikte emekli ve memur maaşlarında artış yaşanacak. Diğer yandan asgari ücretlinin 2022 yılında alacakları zam oranıda belli olacak. Yapılan zamlar ile birlikte çalışanların tazminatlarında da artış yaşanacak. Temmuz ayında 8 bin 284 liraya çıkan bir yıllık tazminat Ocak ayında yeniden yükselecek. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Komisyonu 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemiş olacak. Ancak beklentilere yönelik tahminler gelmeye başladı. İşte, Asgari ücret 2022 için dikkat çeken ayrıntı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021 01:12 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 09:43
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Asgari ücret 2022 için dikkat çeken ayrıntı! Çifte müjde ufukta göründü! Hem yeni ücret ve tazminat yolda...

Asgari ücret 2022 için dikkat çeken ayrıntı. Çifte müjde ufukta göründü. Hem yeni ücret ve tazminat yolda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 zam oranını belirlemek için Aralık ayında toplanacak. Ocak ayında memur ve emekli maaşlarında yapılacak zam oranın yanında asgari ücrette artacak. Yapılacak zam ile birlikte tazminat miktarlarında da artış yaşanacak. Temmuz ayında 8 bin 284 liraya çıkan bir yıllık tazminat Ocak ayında yeniden yükselecek. İşte, yeni tazminat ve maaş hesaplaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret 2022 için dikkat çeken ayrıntı! Çifte müjde ufukta göründü! Hem yeni ücret ve tazminat yolda...

Asgari ücret 2022'nin belli olmasıyla sadece asgari ücret ile çalışan değil milyonlarca işçi, emekli ve memurun gelirleri de değişecek. 2022 yılı için emeklilere ve memurlara yılın ilk zamları yapılırken işçiler için yeni asgari ücret devreye girecek. Bu artışlar tazminatları da değiştirecek.

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Asgari ücret 2022 için dikkat çeken ayrıntı! Çifte müjde ufukta göründü! Hem yeni ücret ve tazminat yolda...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 2 VERİ KALDI

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verisi ile birlikte 4 aylık enflasyon yüzde 6.82 olarak dikkat çekti. Son iki kritik veri, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-kur emekli zam oranı belirginleşecek. Tüm bunlarla beraber memur ve memur emeklilerinin de enflasyon farklarıyla ilgili oran ortaya çıkmış olacak.

Merkez Bankası'nın 2021 yılsonu tahmini olan 18.4 enflasyon oranına göre SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 9.17 memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 11.17 oranında zam alabilecek. Memur ve Memur emeklilerinin yüzde 11.17'lik zam oranı işçileri de ilgilendiriyor. İşte detayları…

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Asgari ücret 2022 için dikkat çeken ayrıntı! Çifte müjde ufukta göründü! Hem yeni ücret ve tazminat yolda...

İŞÇİLERE YENİ ÜCRET YENİ TAZMİNAT

Ocak ayı sadece memur ve emeklilerin değil işçilerin de gelirlerinde artışın yaşanacağı bir ay olacak. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Komisyonu 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemiş olacak.

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Asgari ücret 2022 için dikkat çeken ayrıntı! Çifte müjde ufukta göründü! Hem yeni ücret ve tazminat yolda...

ASGARİ ÜCRET 2022 İÇİN BEKLENTİLER YÜKSEK

Asgari ücret ile ilgili beklentiler yüksek. Zaten son 10 yıllık artışlara bakıldığında gerçekleşen enflasyonun ortalama 5-7 puan üzerinde zam yapıldığı görülüyor.

Yine Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'llük tahmininden yola çıkılırsa yapılabilecek 7 puanlık artış ile asgari ücret 2022 zammı için yüzde 25-30 civarında bir yükseliş tahmin edilebilir. Ancak nihai asgari ücret hesaplanırken, bir birçok değişken mevcut olduğundan bu yalnızca bir tahmin olabilir göze çarpıyor.