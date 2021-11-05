06 Kasım 2021, Cumartesi
Asgari ücret 2022 için dikkat çeken ayrıntı! Çifte müjde ufukta göründü! Hem yeni ücret ve tazminat yolda...
Ocak ayı ile birlikte emekli ve memur maaşlarında artış yaşanacak. Diğer yandan asgari ücretlinin 2022 yılında alacakları zam oranıda belli olacak. Yapılan zamlar ile birlikte çalışanların tazminatlarında da artış yaşanacak. Temmuz ayında 8 bin 284 liraya çıkan bir yıllık tazminat Ocak ayında yeniden yükselecek. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Komisyonu 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemiş olacak. Ancak beklentilere yönelik tahminler gelmeye başladı. İşte, Asgari ücret 2022 için dikkat çeken ayrıntı...
Giriş Tarihi: 05.11.2021 01:12 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 09:43
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