Asgari ücret 2022 için dikkat çeken ayrıntı! Çifte müjde ufukta göründü! Hem yeni ücret ve tazminat yolda...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 2 VERİ KALDI

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verisi ile birlikte 4 aylık enflasyon yüzde 6.82 olarak dikkat çekti. Son iki kritik veri, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-kur emekli zam oranı belirginleşecek. Tüm bunlarla beraber memur ve memur emeklilerinin de enflasyon farklarıyla ilgili oran ortaya çıkmış olacak.

Merkez Bankası'nın 2021 yılsonu tahmini olan 18.4 enflasyon oranına göre SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 9.17 memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 11.17 oranında zam alabilecek. Memur ve Memur emeklilerinin yüzde 11.17'lik zam oranı işçileri de ilgilendiriyor. İşte detayları…